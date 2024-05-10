'Шахтер' – 'Динамо': все подробности матча УПЛ 11 мая

Киевское "Динамо" попробует возродить интригу в битве за чемпионство в украинской Премьер-лиге. В матче 28-го тура розыгрыша первенства страны в субботу, 11 мая, команда Александра Шовковского сразится со своим главным конкурентом и соперником – донецким "Шахтером".

Встречу принимает стадион "Арена Львов". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Премьер-лига Украины. 28-й тур

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR: Денис Шурман (Киевская область)

"Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев) – 0:0

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20 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Снова у нас классическое противостояние чемпионата Украины. Во Львове "Шахтер" принимает "Динамо". Победа гарантирует номинальным хозяевам не только "золото", но и прямой выход в Лигу чемпионов.

Киевлянам же в свою очередь нужно только выигрывать, чтобы продолжать борьбу за чемпионство. Так что нас ждет невероятно интересная заруба.

В первом круге донецкая команда была сильнее в Киеве благодаря единственному голу Александра Зубкова. Поражение киевлян привело к отставке Мирчи Луческу.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо", победив в 26-м туре УПЛ "Днепр-1", установило уникальное достижение украинского футбола.

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