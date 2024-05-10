Германия приблизила 'Шахтер' к выходу в Лигу чемпионов: что произошло

Донецкий "Шахтер" получит прямую путевку в Лигу чемпионов будущего розыгрыша в случае победы в украинской Премьер-лиге. "Горняки" могут воспользоваться новым правилом, согласно которому клуб с лучшим индивидуальным коэффициентом из квалификации выйдет в основную сетку напрямую, если победитель ЛЧ получит место в турнире через национальное первенство.

В финале Лиги чемпионов сезона 2023/24 сыграют мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Испанская команда уже завоевала "золото" Ла Лиги, а немцы обеспечила себе пятое место в Бундеслиги. Благодаря удачному выступлению в нынешнем евросезоне представители Германии и Италии получили дополнительные путевки в ЛЧ.

Таким образом, "Боруссия" гарантировала себе место в основной сетке чемпионской Лиги и позволила "Шахтеру" рассчитывать на аналогичное достижение. Команда из Донецка уверенно возглавляет список участников квалификации с коэффициентом 63,000. На 13 очков от украинцев отстают динамовцы из Загреба.

Таким образом, "Шахтер" близок к выходу в ЛЧ. "Горняки" за три тура до финиша опережают на четыре очка киевское "Динамо" в УПЛ. 11 мая команды встречаются в лобовом противостоянии. В случае победы "оранжево-черные" гарантируют себе чемпионский титул.

Отметим, что "Динамо" с клубным рейтингом 26,500 не сможет пройти в ЛЧ, минуя квалификацию, если станет лучшей командой страны.

Напомним, с нового сезона существенно изменится формат проведения ЛЧ. Теперь команды не будут разбиты на группы, они проведут по восемь матчей с разными соперниками на первом этапе, а очки будут заноситься в общую таблицу.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует задействовать вратаря сборной Украины Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов.

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