Сетка ЧМ-2026: какие сборные уже вышли в плей-офф, а кто досрочно вылетел с турнира

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в эти дни на стадионах США, Мексики и Канады, подходит к завершению второй тур группового этапа. На данный момент определились уже шесть сборных, которые продолжат борьбу в играх навылет, а также четыре команды-неудачника, досрочно завершивших свои выступления на турнире.

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Первыми путевку в плей-офф оформили одни из хозяев турнира мексиканцы, которые оформили победу в квартете А, обыграв ЮАР и Южную Корею. К ним присоединились американцы, которые забронировали себе первую строчку в группе D.

Позже впервые за 12 лет в матче навылет пробилась немецкая национальная сборная. После провала на первенствах 2018 и 2022 года, где она вылетала уже на групповой стадии, Германия досрочно выиграла квартет Е.

Накануне путевки в плей-офф оформили Франция и Норвегия в группе I и Аргентина в группе J. При этом европейцы в последний игровой день определят в очном противостоянии обладателя первого места, а "небесно-голубые" уже точно не опустятся ниже верхней строчки.

А вот Иордания, Тунис, Гаити и сенсационно Турция уже не смогут претендовать на выход в 1/16 финала. Для них заключительные матчи группового этапа станут формальностью.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Аргентины Лионель Месси побил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира по футболу. Также он не забил пенальти в ворота Австрии и отметился позорным достижением.

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