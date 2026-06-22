Месси побил исторический рекорд чемпионата мира по футболу. Видео

Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месии стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче второго тура группового этапа игрок американского "Интера" расписался в воротах австрийцев и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов.

Видео дня

Лионель мог забить рекордный мяч в самом начале первого тайма, когда защитники европейской команды сбили в своей штрафной площадке форварда Лаутару Мартинеса. "Десятка" аргентинцев, который оформил хет-трик в матче с Алжиром, подошел к мячу, однако его удар прошел мимо "рамки".

Зрителям пришлось ждать еще полчаса, чтобы увидеть исторический гол в исполнении Месси. Форвард "небесно-голубых" подключился из глубины к одной из атак и после прострела с левого фланга с 14 метров в одно касание точно уложил мяч в нижний угол.

Таким образом, Месси обошел Клозе в списке лучших голеадоров первенств планеты. При этом аргентинцу понадобилось 28 матчей и шесть мундиалей, чтобы побить рекорд форварда Бундестим. Тот свое достижение оформил в 24 поединках четырех ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!