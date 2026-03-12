Сериалов на ночь не смотрю: Беринчик рассказал, как проходит его типичный день и дал советы любителям

Реклама. 21+

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 KO) полностью восстановился после операции и рассматривает проведение боксерского поединка в Лондоне и двух кулачных боев в Украине. Он поделился, как проходят его тренировки, как справляется со стрессом и что его мотивирует в трудные дни.

Боксер также дал советы любителям, на что не стоит тратить время. Обо всем этом Денис Беринчик рассказал в специальном материале при поддержке BETON.

Боксер признался, что его "идеальный день чемпиона" расписан поминутно и у него нет времени на просмотр сериалов даже на ночь.

По словам спортсмена, день у него начинается спозаранку, а отбой – в 22 часа. Его режим нацелен лишь на качественную подготовку к бою.

"Подъем в 5:10 утра, и уже в 6:00 начинается небольшая нагрузка — кардио (бег, велосипед или плавание). Затем завтрак и небольшой сон до обеденной тренировки, которая начинается в 12:00. В обед это обычно канаты, лесенка, круговые нагрузки, работа в парах или на снарядах. Вечером — спарринги или снова снаряды (например, лапы). Иногда меняем местами: утром спарринги, а вечером — лесенка и канаты. Спать ложусь где-то в 22:00 или 23:00, когда уже отдохну, потому что в течение дня еще есть восстановление (массаж или баня). Сериалов на ночь не смотрю, могу разве что немного поиграть в PUBG", – рассказал Беринчик.

Питание во время подготовки скомпоновано, взвешенное, дозированное и калорийно просчитано, и оно не допускает понятия "нравится - не нравится, вкусное или не вкусное".

"Приходится есть и то, что не очень вкусное или несоленое. Например, мне не очень нравится есть рыбу и морепродукты, но надо — они есть в рационе постоянно (четверг у нас стабильно рыбный день). А вот после боя уже могу есть все, что угодно. Правда, часто уже ничего и не хочется, потому что ты обычно наедаешься сразу после официального взвешивания", – рассказал чемпион.

Денис признался, что любит "залететь в McDonald's после боя — это обязательно".

Бокс – это спорт не из легких и связан с огромным стрессом для человека. И нужно уметь справляться со страхом и сомнениями на ментальном уровне.

"Мой главный способ борьбы со стрессом и страхом — это выполненная работа. Когда у тебя нет травм и ты на 100% выполнил все нагрузки, которые прописал тренер, стресс исчезает сам собой. Ты уже идешь на бой полностью готовым. Главное — быть готовым физически, тогда ничего не вызовет у тебя чувство страха или сомнений, что ты чего-то не сможешь", – говорит Денис Беринчик.

Но и у чемпионов бывают "тяжелые дни", когда ничего не хочется, потому что все болит, и возникает коварное желание бросить все это. В такие дни Денис мотивирует себя продолжать дальше тем, что бокс – это и есть его жизнь.

Денис Беринчик – идеальное олицетворение "бетонного характера". Как посол бренда BETON он полностью разделяет общие ценности: силу воли, железную дисциплину и последовательность в работе. Ведь философия компании – быть рядом с теми, кто ежедневно демонстрирует характер и работает на результат.

"Меня держит понимание, что это мой труд. От этого напрямую зависит моя жизнь. Бокс — это моя работа, поэтому я должен ее выполнять, несмотря на боль или усталость", – говорит чемпион.

Денис Беринчик – это олицетворение "бетонного характера". Как посол бренда BETON он полностью разделяет общие ценности: силу, железную волю, безудержность и способность достигать невозможного. Ведь философия компании – быть рядом с теми, кто ежедневно демонстрирует крепкий характер и работает на результат.

"Я бы посоветовал бег или плавание, чтобы сформировать мышечный корсет — это действительно работает. Что является пустой тратой времени? На начальном этапе занятий боксом (особенно в детстве) не стоит сразу пытаться быть "большим" и перекачанным спортсменом. Надо развивать координацию, ловкость, гибкость, выносливость. Вообще не стоит перекачивать себя силовыми упражнениями на старте. Организм еще формируется, поэтому тяжелые силовые нагрузки лучше давать уже тогда, когда человек физиологически созреет и станет взрослым", – говорит боксер.

Реклама. 21+

ООО "СИТИКОД". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, выдана 20.11.2023 Решением КРАИЛ № 364 от 03.11.2023 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, выдана 10.10.2025 Решением ДАУ ПлейСити № 104-Р от 07.10.2025.