Сенсационный украинский супертяж добыл досрочную победу, повесив соперника в нокдауне на канаты. Видео

Известный украинский супертяжеловес Богдан Миронец (9-1, 6 KO) добыл эффектную победу над чешским боксером Павелом Соуром (19-21, 11 КО). 6-раундовый бой на ринге в Лиепае (Латвия) завершился досрочно.

30-летний киевлянин владел инициативой в течение всего поединка и смог завершить его нокаутом. По ходу поединка Миронец просто избивал соперника, а во время одного из нокдаунов чех просто повис на канатах.

Отметим, что Миронец в декабре 2023 года стал автором грандиозной сенсации в мире бокса. Украинец победил британца Нэйтена Гормана (19-3, 13 КО), который является двоюродным братом Тайсона Фьюри.

8-раундовый поединок в супертяжелом весе на ринге Bolton Whites Hotel в Болтоне (Великобритания) завершился единогласным решением рефери 77:76.

Перед поединком ни один из букмекеров в мире не верил в представителя Украины.

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