Сборные Украины по баскетболу 3х3 на ЧМ-2024 U-23: календарь и список соперников

Женская и мужская молодежные сборные Украины определились с составами команд на чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3, который с 11 по 15 сентября состоится в Улан-Баторе (Монголия).

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За женскую сборную Украины U-23 на мировом первенстве сыграют: Ирина Бугаева, Анастасия Ковтун, Анастасия Кучеренок, Богдана Лапхан.

За мужскую сборную Украины U-23 на чемпионате мира сыграют Никита Когут, Владислав Мустяца, Ярослав Карпюк, Лев Кошеватский.

Женская сборная Украины сыграет в группе А, где ее соперницами станут первый сеяный Китай, команды Венгрии и Австрии, а также Бенин, представляющий африканский континент. В первой встрече 11 сентября в 5:25 по киевскому времени украинки будут противостоять австрийкам.

Расписание матчей:

11 сентября

5:25. Украина – Австрия

7:05. Бенин – Украина

13 сентября

5:00. Венгрия – Украина

6:40. Украина – Китай

Мужская сборная U-23 тоже попала в группу А. Украинцам будут противостоять первая сеяная команда Франции, мощная Испания и две африканские команды – Египет и Алжир. В стартовом матче 11 сентября в 6:15 по Киеву украинцы будут играть с испанцами.

Расписание матчей:

11 сентября

6:15. Испания – Украина

10:40. Франция – Украина

13 сентября

6:15. Украина – Алжир

8:05. Украина – Египет

Согласно регламенту из каждой группы у мужчин и женщин в плей-офй выходят по две лучшие сборные. 15 сентября начнутся матчи на вылет из четвертьфиналов, в этот же день будут определены обладатели медалей.

Напомним, нынешним летом квалификационными в отборе на чемпионат мира U-23 стали соревнования Лиги наций 3х3. Обе наши сборные заняли вторые места в своих конференциях "Европа 3", но по рейтингам стали одними из лучших команд, не завоевавших прямых путевок на мировое первенство, поэтому получили пропуска от организаторов.

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