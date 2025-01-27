Сборную России по футболу отстранили от Олимпиады-2028

Молодежная сборная России по футболу не примет участия в жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Церемония состоится уже 6 февраля, а представителей страны-агрессорки не допустили к соревнованиям из-за отстранения от международных стартов.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Футбольной ассоциации Уэльса. Континентальное первенство, которое примут Албания и Сербия, станет отборочным к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года. Это означает, что российские футболисты даже теоретически не смогут сыграть на полях США.

51 сборная (кроме хозяев и россиян в квалификации также не сыграет команда Лихтенштейна, которая была распущена) будут разбиты на шесть корзин. Украинцы попали в число сеянных и смогут избежать встречи с англичанами, испанцами, португальцами, нидерландцами, немцами, французами, итальянцами и датчанами.

Отметим, что летом нынешнего года в Хорватии и Словакии пройдет молодежный Евро-2025. Наши футболисты успешно преодолели квалификацию и на групповом этапе турнира сразятся с финнами, нидерландцами и датчанами. Также напомним, что Украина впервые сыграла на ОИ, квалифицировавшись в Париж-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная России не примет участия в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!