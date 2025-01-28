Сборная Украины узнала соперников на молодежном Евробаскете-2025

В немецком Фрайзинге состоялась жеребьевка финальных турниров молодежных чемпионатов Европы 2025 года.

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В частности, получила соперников мужская молодежная сборная Украины U-20, которая прошлым летом под руководством Валерия Плеханова стала второй на чемпионате Европы в Дивизионе B, чем гарантировала возвращение в элитный Дивизион А. Он пройдет в греческом Ираклионе 12-20 июля.

Напомним, Валерий Плеханов останется во главе молодежной сборной и именно он будет готовить команду к выступлению в элите.

Сборная Украины попала в группу С, где сыграет с Бельгией, Германией и Италией.

Сборная Бельгии в седьмой раз будет играть в Дивизионе А чемпионата Европы U-20, на последних двух Евробаскетах занимала четвертое место, что является лучшим результатом.

Сборная Германии 16 раз играла в элитном дивизионе, дважды завоевывала "бронзу" (2018, 2019), на прошедшем Евробаскете заняла 12-е место.

Сборная Италии выигрывала чемпионат Европы U-20 в 2013 году, была серебряным призером 2011 года и бронзовым призером 2007 года.

В соответствии с системой соревнований, на первом этапе 16 участников чемпионата Европы играют групповой этап в один круг. Все сборные проходят в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). В группе D на чемпионате Европы-2025 сыграют Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Победители матчей 1/8 финала будут дальше играть за награды, а команды, проигрывающие на этой стадии, будут бороться за право остаться в Дивизионе А. До Дивизион В опустятся три худшие команды элитного дивизиона.

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