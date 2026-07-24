Сборная Украины U-20 посетила ТАСКОМБАНК после победы на чемпионате Европы по баскетболу

Победители чемпионата Европы U-20 (Дивизион В) посетили ТАСКОМБАНК – многолетнего партнера Федерации баскетбола Украины, который уже почти десять лет поддерживает развитие молодежного баскетбола.

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Во время встречи представители банка поздравили главного тренера Дмитрия Забирченко и игроков Назара Короля и Максима Грищука с историческим триумфом на Евробаскете U-20. Также стороны обменялись подарками и пообщались о важности поддержки юношеского спорта и финансовой грамотности.

Дмитрий Забирченко, главный тренер сборной Украины U-20:

"Хочу поблагодарить Федерацию баскетбола Украины и её партнёров за поддержку украинского спорта в это непростое время. Особая благодарность – TAСКОМБАНКу, который много лет поддерживает юношеский баскетбол. Без этой поддержки вряд ли были бы возможны такие результаты. Наше чемпионство – это ежедневный труд игроков и тренерского штаба, но системная поддержка партнеров является тем фундаментом, на котором строятся такие достижения".

Владимир Дубей, председатель правления ТАСКОМБАНК:

"Был рад лично поздравить наших чемпионов и их тренера с золотом Евробаскета-2026. Это замечательное поколение, дружная команда, открытые, полные энергии и патриотичные ребята, которые выиграли все семь матчей турнира, и весь мир услышал гимн Украины. Договорились, что в следующий раз встретимся уже на лекции по финансовой грамотности – с удовольствием поделимся знаниями и предложим финансовые решения, которые помогут им в будущем".

Напомним, сборная Украины U-20 стала чемпионом Европы в Дивизионе B, выиграв все семь матчей турнира и завоевав путевку в Дивизион A.