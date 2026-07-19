Украина выиграла чемпионат Европы по баскетболу U20 в Дивизионе B

Мужская сборная Украины по баскетболу U20 победила Исландию со счетом 74:64 в финальном матче чемпионата Европы в Дивизионе B. Поединок за первое место получился напряженным: подопечные Дмитрия Забирченко удерживали инициативу большую часть встречи, но окончательно сняли вопросы о победителе лишь в концовке.

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Украинская команда лучше вошла в игру и после первой четверти вела 18:13. Во втором игровом отрезке преимущество выросло до десяти очков, однако исландцы несколько раз сокращали отставание благодаря быстрым атакам и потерям соперника. К большому перерыву Украина сохраняла комфортный перевес – 34:27.

После смены сторон украинцы продолжили контролировать ход встречи. В третьей четверти важные очки набирали Егор Сушкин, Максим Грищук, Андрей Ситар и Назар Король. Особенно своевременными стали дальнее попадание Сушкина и результативные проходы Ситара, которые позволили удержать двузначное преимущество. Перед заключительной десятиминуткой Украина вела 50:46.

Самой нервной стала последняя четверть. Исландцы несколько раз сокращали разницу до трех очков, активно прессинговали и заставляли украинцев ошибаться. Однако команда Украины выдержала давление. Грищук несколько раз подряд успешно завершил атаки из-под кольца, Хогуленко и Яму добавили важные очки, а защита не позволила сопернику реализовать ключевые владения. За полторы минуты до сирены украинцы вели 66:58, после чего уверенно довели матч до победы.

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