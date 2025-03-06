Сборная Украины сняла с чемпионата Европы по легкой атлетике титулованную прыгунью, запретив ей выступать на турнире

Украинская прыгунья с шестом Яна Гладийчук не смогла выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который с 6 по 9 марта проходит в нидерландском Апелдорне. У 31-летней киевлянки внезапно возникли проблемы со здоровьем.

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"Накануне Яна почувствовала себя плохо. Мы надеялись, что её состояние улучшится к квалификации, но сегодня ситуация только ухудшилась, и мы решили снять её с соревнований", — прокомментировал ситуацию руководитель делегации Александр Романюк.

По словам Романюка, Яна приложила немало усилий в этом сезоне, чтобы попасть на чемпионат Европы и ее отсутствие выглядит очень печально.

"Зимой у нее было много турниров, выступления на которых обеспечили ей необходимое количество баллов и позиции в рейтинге для попадания на чемпионат", - отметил руководитель украинской делегации, добавив, что несмотря на усталость от долгих путешествий, она также приняла решение поучаствовать в чемпионате Украины, "чтобы окончательно подтвердить своё место в сборной"

Напомним, что Яна Гладийчук — многократная чемпионка и призёр чемпионатов Украины. Она начала свою карьеру как многоборка, а затем переключилась на прыжки с шестом, где добилась значительных успехов.

В 2020 и 2021 годах она становилась чемпионкой Украины в помещении. Ее успешные выступления зимой позволили ей набрать необходимые баллы для участия в чемпионате Европы.

Яна в свое время тренировалась под руководством экс-рекордсменки мира Анжелы Балахоновой.

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