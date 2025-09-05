Сборная Украины сегодня начинает отбор на ЧМ-2026: собрали все, что надо знать о проблемах, французах и нашем составе

Украина сегодня проведет первый матч отбора на Мундиаль 2026-го года. Учитывая прошлые результаты, часто поднимался вопрос "А нужен ли нам тот ЧМ". Но давайте попробуем объективно взглянуть на команду Реброва, которая и без того пострадала от потери кучи игроков. OBOZ.UA рассказывает последние новости из лагеря сборной перед игрой против Франции.

Заявка как всегда неактуальна

Тренерский штаб объявил состав сборной 26-го августа и с тех пор почти ежедневно его менял. Из Премьер-лиги изначально вызвали представителей еврокубковых "Шахтера" (7 футболистов) и "Динамо" (4), а также - "Полесье" (2) и "Металлиста 1925" (1). Свои первые шаги в футболке желто-синих могут сделать динамовец Тарас Михавко и горняк Олег Очеретько. Вот так выглядела объявленная почти полторы недели назад заявка (курсивом выделены футболисты, которые уже покинули лагерь сборной):

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Михавко;

Полузащитники: Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

"Сергей Ребров довызвал..."

Именно так последнюю неделю выглядит лента новостей от УАФ. Сообщения о сломанных футболистах поступали действительно чуть ли не ежедневно, а резервный список из 7 футболистов активно используется. Уже 30-го августа пришлось звонить защитнику житомирян Богдану Михайличенко, который подменил Тымчика. В тот же день стало известно о переводе из резерва киевлянина Назара Волошина. Несколько дней назад в Испанию вернулся Лунин - травмированного голкипера заменил Георгий Бущан. И это единственная позиция, по которой проблем у команды нет.

С Миколенко тоже большие проблемы: "Эвертон" отпустил игрока с травмой, которую тот получил именно в матче за ирисок. МРТ показало, что у него есть повреждения - не попытка ли это сбросить лечение защитника на украинских медиков? Итог таков, что один из самых активных наших легионеров недоступен, вместо него приехал Владислав Дубинчак. Пока не вызвали в сборную только Чеберко, Пихаленка и Бражко.

Франция: будем ли фаворитами?

Классика украинцев - быть угрозой для сильнейших стран мира. За последние 5 лет Украина провела 20 официальных игр против топовых сборных Европы, 11 из них мы не проиграли. Дешам перед игрой отметил: не все игроки подошли к старту отбора в лучшей форме. Во Франции опасаются наших наработанных и неожиданных комбинаций, о чем открыто говорят в тренерском штабе. Трехцветные тоже могли бы жаловаться на выбор стартовой одиннадцатки - недоступны травмированные Салиба и Шерки. Хотя замены им приехали не менее мощные, Павар и звезда новой АПЛ Экитике. А ещё обратите внимание, что некоторые из французов - самые дорогие футболисты мира. Но параллельно с этим Мбаппе вышел с критикой защиты:

"В последних матчах мы имели способность создавать моменты, быть опасными в завершающей фазе, что важнее, чем обычно. Это имеет риски для баланса в защите. Мы пропустили слишком много голов и допустили слишком много моментов в последней встрече. 5 голов против Испании, а также против Германии, где мы могли пропустить три или четыре мяча". - Килиан Мбаппе, игрок сборной Франции

За всю историю очных встреч Украина выиграла у французов лишь раз (2:0), тот самый матч 2013-го года на "Олимпийском". Тогда тренером был тоже Дешам, а забивали Ярмоленко и Зозуля. В целом доминирование Франции очевидно, хотя последние 2 матча отбора на ЧМ-22 мы провели вничью 1:1. Рассматривать Азербайджан сегодня рановато. Команду все называют донором важных очков, но в первую очередь надо показать максимум против европейского гранда. Желательно такой, который будет с хорошим итогом для квалификационной таблицы.

Какие наши слабые стороны?

Сильные стороны у Украины есть, но толку с них, если их невозможно использовать. Вчера вечером стало известно, что Яремчук тоже недоступен из-за травмы и лечится в своем клубе. А главные сборники-легионеры не имеют достаточно игрового времени - Зинченко, Цыганков, Довбик ... Но для коуча это не проблема: он говорит, что практики у них даже перебор:

"Сейчас мы не могли провести даже две тренировки, потому что ребята были очень уставшие, и в основном это было восстановление. Поэтому я доволен, что почти все наши исполнители имеют игровую практику, но когда ее слишком много, это приводит к усталости". - Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Украина до сих пор не умеет играть на стандартах. За последние 4 матча нам забили 9 голов, из которых 5 после вбрасываний, угловых или штрафных. Схема всегда одинакова: в момент подачи футболисты теряются и просто наблюдают за тем, как в ворота пробивает чужой игрок. В составе французов много исполнителей с адресной подачей. Еще несколько голов мы пропустили из-за ужасной обрезки перед свободной зоной, у динамовцев такого брака больше всего. Статистически наша проблема - второй тайм. Именно там мы чаще пропускаем (минимум 1 гол за последний год), больше всего голов залетает в промежутке между 70 и 80 минутами. Поэтому надеемся на то, что будет концентрация желто-синих, растянутая на все 90 минут, а не только на отдельный промежуток, когда все уже потеряно.

Когда и где смотреть матчи отбора на ЧМ?

Первый матч сегодня, 5-го сентября, Украина проведет номинально дома, против Франции. Начало игры на стадионе во Вроцлаве в 21:45 по Киеву. Матч 2-го тура отбора на ЧМ-26 пройдет 9-го сентября в Баку, туда команда Реброва поедет на матч против Азербайджана. Игра будет в 19:00. Обе трансляции покажет MEGOGO.