Марокканец, норвежец, уругваец: как выглядит самая дорогая футбольная сборная мира перед евросезоном

Европейский сезон в разгаре, а трансферы так и льются. Некоторые из них - рекордные, но все равно не пробивают потолок цен. Мы уже рассказывали вам о самой дорогой сборной украинских футболистов. Теперь время взглянуть на топ-11 в мире. Правда ли, что все они играют только в Испании? OBOZ.UA обо всем в деталях.

Доннарумма (40 млн евро)

Голкиперы - всегда недооцененная позиция и в реальности, и на таких порталах. Но сомнений насчет Доннаруммы не будет ни у кого: он не просто самый дорогой голкипер планеты, а еще и лучший в прошлом сезоне. Без него у "ПСЖ" не было бы такого красивого пути в Лиге чемпионов и самого трофея. Во всех турнирах статистика впечатляет - 25% игр на ноль, 67% сейвов. Добавьте сюда требл и попадание в символическую сборную ЛЧ. Но история коварна: парижане просто выбросили Джиджи за борт и вопрос - где он продолжит карьеру? Самым дорогим голкипером могли стать еще Кобель, Райя или Кошта, по 40 миллионов. Но именно в этом году все вышеупомянутое дает нам повод поставить в ворота именно Доннарумму.

Гвардиол (75 млн евро)

Гвардиола доверился хорвату не только из-за схожести фамилий - и не прогадал. В прошлом сезоне, где "Манчестер Сити" провалил всё, что только мог, прощался с легендами будто с обычными игроками и вынужден был бороться за зону ЛЧ, вырос защитник с атакующим кредо. Столько быть в атаке привычно для латераля, но каждый раз давать больше угрозы, чем вся атакующая линия - это уже профессиональный навык. Из лишь 6 голов - удары, приносившие победы над "Вулвз" и "Челси". Да, у Йошко нет трофеев 25-го года, а начало этого розыгрыша ему испортила травма. Но все ждут его возвращения и новых перфомансов на левом фланге.

Бастони (80 млн евро)

Центральную зону цементирует Бастони. В прошлом году он пропустил лишь 5 матчей Серии А, в основном из-за перебора карточек. Но именно такой его стиль позволил "Интернационале" пропустить лишь 0.8 голов на матч, у Зоммера 43% клиншитов, а сам защитник еще и отдал 5 ассистов и забил "Кальяри". Бастони в розыгрыше 24/25 стал символом того "Интера", который называли командой с лучшей защитой в мире. Конец сезона запятнан рекордным разгромом в финале ЛЧ, но итальянец вполне заслуженно залетел в рейтинг самых дорогих защитников. Конкурировать по ценнику мог бы лондонский Салиба, но результаты "Арсенала" не такие убедительные.

Кубарси (80 млн евро)

Воспитанник собственной академии очень быстро прошел путь от игрока дубля до основного для "Барселоны". Кубарси уже насобирал 54 игры только в Ла Лиге, а еще провел почти 20 матчей в Лиге чемпионов. Важность молодого защитника нечего и обсуждать: победы над "Реалом", 3 трофея за один год. Не зря он один из самых дорогих на позиции. Тем более, в половине матчей, где центрбек сыграл, вратарям удалось сохранить свои владения на замке. У защитника за 2 года профессиональной карьеры лишь один гол во всех турнирах, но каталонцу важно всегда быть позади, это его стихия.

Хакими (80 млн евро)

Главный игрок атаки "ПСЖ" тоже в нашем рейтинге. И нет, это не ошибка. Хакими настолько активен впереди у парижан, что второй темп завязан именно на нем. Несмотря на лишь десяток голов за прошлый сезон, фланги базируются на марроканце. Его выступления настолько впечатляют, что Кейн назвал латераля претендентом на ЗМ. Мы же отметим, что цена полностью оправдана. Хакими дает качество и только прогрессирует. Будет интересно проверить в еврокубках, как он будет работать в паре с Забарным.

Педри (140 млн евро)

Еще один представитель испанского чемпионата - 22-летний Педри. Неутомимый каталонец с отличным пасом на ход вновь отбегал много полных матчей. А также и сам забивал: только в Ла Лиге добавил к 5 ассистам 4 гола. Полузащитник так же обладатель 3 кубков за сезон с "Барселоной" и глубоко основной для Хави и Флика. Этот год для него получился хорошим и на Тransfermarkt: за последний год стоимость подняли с 80 до 140 миллионов. Кажется, это не предел и мы будем видеть игрока среди самых дорогих и в дальнейшем.

Беллингем (180 млн евро)

Атакующий полузащитник - один из немногих футболистов портала, который держится на текущей стоимости уже 2 года. И тем более уникален тем, что стоит аж 180 миллионов так долго. Беллингему откровенно не везет: в прошлый сезон он уже не так незаменим, да и результативность подводит (забито вдвое меньше). У него точно огромный кредит доверия от Тransfermarkt. Проверить свои силы против самого дорогого ЦАПа в мире сможет и его коллега по позиции Судаков: "Бенфика" сыграет со сливочными в ЛЧ в январе. На этой же позиции ближе всего по цене Вирц и Мусиала, оба по 140 миллионов.

Вальверде (130 млн евро)

А вот против этого парня мы сможем проверить сразу двух лиссабонских украинцев. На его счету - проход "Атлетико" в ЛЧ и сухие победы над "Вильярреалом" с "Атлетиком", где защита держалась именно на вкладах Вальверде. В команде Алонсо именно уругваец должен стать главной связкой между защитой и нападением с его точным пасом вперед в самый нужный момент. Футболист в составе мадридцев прописан до 2029-го года и, похоже, к тому времени он будет оставаться и в нашей символической сборной.

Винисиус (170 млн евро)

Да, "Реал" собрал самую дорогую атаку. Несмотря на всю смешную репутацию и кредо дельфина, Винисиус чрезвычайно важен для фланга королей. За прошлый сезон его результативность упала по сравнению с предыдущими розыгрышами, плюс нет трофеев. Из-за этого Тransfermarkt снизил его ценник с 200 миллионов и это самое большое падение среди тех, кто дошел до такой космической цифры. Но на позиции нет конкуренции: Хвича с Рафиньей да-далеко позади. Новый сезон бразилец уже начал с гола с пасом в ворота "Овьедо" и забивает дальше.

Холанд (180 млн евро)

Немного сломаем традиционное построение, чтобы самого дорогого игрока оставить напоследок. Холанд прошлым сезоном срезал впечатление от себя, не выиграв ничего вообще с командой. А еще нападающий полгода не мог забить больше одного мяча за матч. Словом, в сезоне 24/25 мы не увидели того Эрлинга, который может быть угрозой для соперников в любом состоянии (несмотря на то, что он третий бомбардир прошлогодней АПЛ). Но все равно норвежец на уровне с Мбаппе остается самым дорогим в мире форвардом.

Ямаль (200 млн евро)

А теперь вернемся на правый фланг - там нас ждет самый молодой многомиллионный футболист планеты. Ямаль оценен Тransfermarkt в 200 миллионов евро - и на сегодня он единственный с таким ценником. 13+21 только в стане "Барселоны" за последний год впечатляют, а таким талантом футболиста очарованы даже ведущие футболисты. Он слишком техничен, забирает на себя много соперников и позволяет каталонцам строить дополнительные схемы. А еще и статус претендента на Золотой мяч - все это делает испанца топом нашей символической сборной. 200 миллионов оценки уже сейчас и прогресс продолжается. Станет ли Ямаль первым, кто пойдет на 250?