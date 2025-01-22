Сборная Украины по хоккею сенсационно обыграла команду США и завоевала бронзовые медали на Универсиаде-2025

Студенческая сборная Украины по хоккею завоевала бронзовые медали на Универсиаде-2025, который с 13 по 23 января прошла в итальянском Турине. В матче за третье место подопечные Артема Гниденко на льду Ледового дворца Пинероло обыграл США со счетом 5:3.

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Перед этой игрой букмекеры не верили у победу украинцев. На успех наших соотечественников принимались ставки с коэффициентом больше шести. Кроме того Украина и США уже встречались на групповом этапе и тогда "желто-синие" были разгромлены 1:5.

Украинцы начали турнир с четвертого места в группе A, где одержали победу над Польшей (8:2), но уступили Словакии (2:4), Японии (4:7) и США (1:5). Однако в четвертьфинале сборная обыграла лидера группы B – Чехию (4:3) и вышла в полуфинал. В борьбе за финал украинцы снова встретились со Словакией, где потерпели поражение – 1:3.

Эта бронза стала третьей медалью Украины в хоккее на Универсиадах. Ранее сборная выигрывала золото в 1999 году и бронзу в 2001-м.

Украина – США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайбы : 1:0 – 01:32 Портной, 1:1 – 02:36 Дебрито, 2:1 – 08:08 Кругляков, 3:1 – 24:57 Целегородцев, 3:2 – 32:34 Булгер, 4:2 – 39:00 Кругляков, 5:2 – 41:50 Кривоножкин, 5:3 – 43:27 Смит

Как сообщал OBOZ.UA, украинская биатлонистка Дарина Чалык завоевала "золото" в женском масс-старте на Универсиаде-2025. Еще одна представительница нашей команды Александра Меркушина стала второй.

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