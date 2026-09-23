Сборная Украины по футболу попала в невыгодное положение в отборе Евро-2028

Сборная Украины по футболу обязана попасть в топ-2 группового этапа Лиги наций, если хочет получить более простой жребий в квалификации к чемпионату Европы-2028. В противном случае наша команда будет вынуждена бороться за право сыграть на первенстве в Великобритании с более сильными соперниками.

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Это следует из новых правил проведения отборочного турнира к Евро, напоминает "Суспильне Спорт". Теперь формирование корзин для жеребьевки будет происходить на основе рейтинга в Лиге наций, где украинская команда сыграет в дивизионе В. Это означает, что "сине-желтые" точно не попадут в число сеянных.

Участники отбора на Евро-2023 будут разбиты на 12 групп по четыре или пять команд. Во время формирования корзин для жеребьевки будет учтен общий рейтинг Лиги наций после завершения группового турнира:

первые 12 в рейтинге сборных – первая корзина;

сборные с 13-го по 24-е места – вторая корзина;

сборные с 25-го по 36-е места – третья корзина;

сборные с 37-го по 48-е места – четвертая корзина;

сборные с 49-го по 54-е места – пятая корзина.

Таким образом украинцам нужно занять одно из двух первых мест в группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией, чтобы получить место во втором посеве. Если этого не удастся, то подопечные Андреа Мальдере переместятся в третью корзину.

Ранее OBOZ.UA анализировал, с чем придется столкнуться сборной Украины в новом розыгрыше Лиги наций, где нужно будет сыграть четыре матча за 10 дней.

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