Сборная Украины по футболу понесла тяжелые потери перед матчами Лиги наций

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко и хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко не помогут сборной Украины в матчах Лиги наций из-за проблем со здоровьем, сообщает "ТаТоТаке"."Сине-желтые" сыграют 11 октября с Грузией и 14 октября с Чехией.

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По данным источника, у Бражко проблемы с паховой зоной. Степаненко получил ушиб колена, на восстановление понадобится около 10 дней. Также футболисты пропустят матчи 9-го тура Премьер-лиги против "Кривбасса" и ЛНЗ соответственно.

"ТаТоТаке" информирует, что именно из-за отсутствия двух ключевых опорных хавбеков, Сергей Ребров вызвал в сборную опорника "Александрии" Ивана Калюжного.

Ранее стало известно, что национальной команде из-за травм не помогут Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновський и Виктор Цыганков.

В тоже время капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко официально вернулся в состав на поединки Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

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