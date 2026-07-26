Сборная Украины по футболу победила в финале Италию и выиграла чемпионат Европы по футболу 7

Сборная Украины по футболу 7х7 впервые в своей истории стала чемпионом Европы, выиграв турнир F7 Euro Nations 2026 в Риме. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли хозяев соревнований – сборную Италии, завершив чемпионат без единого поражения.

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Команда уверенно прошла весь турнир, одержав пять побед в пяти матчах. На групповом этапе украинские футболисты заняли первое место в квартете А, набрав максимальные девять очков. Они разгромили Румынию (8:0), затем победили Италию (5:3), а в заключительном туре вновь не оставили шансов сопернику, обыграв Грецию со счетом 8:0.

В полуфинале сборная Украины продемонстрировала еще более впечатляющую результативность, разгромив Австрию со счетом 11:3 и впервые в истории пробившись в финал чемпионата Европы.

В решающем матче против Италии украинская команда быстро завладела инициативой и по ходу встречи повела со счетом 3:0. Хозяева турнира сумели забить лишь в концовке после розыгрыша штрафного, однако этот мяч уже не повлиял на исход поединка. Финальный свисток зафиксировал победу Украины – 3:1.

Таким образом, украинская сборная завершила чемпионат с впечатляющей статистикой. За пять матчей команда забила 35 мячей и лишь однажды уступила сопернику по ходу турнира, впервые в истории завоевав золотые медали континентального первенства по футболу 7х7.

Для справки: футбол 7х7 – самостоятельная международная дисциплина, в которой на поле одновременно находятся семь игроков, включая вратаря. Матчи проходят на уменьшенном поле, что делает игру более динамичной и результативной по сравнению с классическим футболом.

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