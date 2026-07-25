Сборная Украины по футболу с разгромной победой впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу 7

Сборная Украины по футболу 7х7 уверенно вышла в финал чемпионата Европы F7 Euro Nations 2026, разгромив в полуфинале Австрию со счетом 11:3. Украинская команда продолжила победную серию на турнире в Риме и теперь поборется за золотые медали с хозяевами соревнований – сборной Италии.

Видео дня

Украинцы подходят к решающему матчу без единого поражения. На групповом этапе команда выиграла все три встречи, заняв первое место в квартете А. Сначала была разгромлена Румыния – 8:0, затем украинцы в самом сложном поединке группы одолели Италию – 5:3, а в заключительном туре не оставили шансов Греции, победив со счетом 8:0.

По итогам группового этапа сборная Украины набрала максимальные девять очков, забив 21 мяч и пропустив лишь три.

В полуфинале украинская команда вновь продемонстрировала мощную игру в атаке, разгромив Австрию со счетом 11:3. Эта победа гарантировала сборной как минимум серебряные медали и впервые вывела ее в финал чемпионата Европы.

Соперником Украины в решающем матче станет Италия, которая в своем полуфинале уверенно обыграла Сербию – 7:3. Финал состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 22:15.

Для украинской сборной нынешний турнир уже стал историческим. Команда проводит первый по-настоящему крупный рейтинговый международный турнир в формате футбола 7х7, а ранее единственным значимым достижением было четвертое место на мировом кубке Mundialito.

Для справки: футбол 7х7 – самостоятельная дисциплина, официально признанная на международном уровне. Матчи проходят на уменьшенном поле в формате шесть полевых игроков и вратарь, а высокая скорость игры и большое количество голевых моментов делают этот вид спорта одним из самых зрелищных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!