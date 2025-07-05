Сборная Украины по баскетболу U-20 взяла реванш, обыграв Финляндию в контрольном матче

Молодежная сборная Украины U-20 по баскетболу одержала победу в контрольном матче со сборной Финляндии 84:77 в рамках подготовки к чемпионату Европы в Дивизионе А, взяв реванш за поражение от финнов накануне.

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Финляндия лучше начала матч, но еще до конца первой четверти украинцы сравняли счет, хотя и минимально уступили в десятиминутке. После равной второй четверти и начала третьей, в концовке четверти Украине удалось сделать рывок. Он продолжился в начале четвертой десятиминутки и преимущество наших ребят достигло +12. Финляндия сумела выровнять игру и даже до минимума сократить отставание, но концовку выиграла Украина, одержав победу.

Украина выиграла подборы (45 против 38), сделала больше перехватов (10 против 3), улучшила показатель трехочковых (8/23 в этой игре, тогда как вчера было 3/24). Также украинцы пробили на 10 штрафных больше, реализовав 71% (22/31).

Шесть из 11 трехочковых реализовал Егор Сушкин, который с 25 очками стал самым результативным в матче. 18 очков набрал Максим Кличко, по 10 у Десмонда Йяму и Виталия Кузнецова.

Напомним, накануне Украина проиграла Финляндии 70:87. До этого в двух первых контрольных матчах наша команда дважды одолела команду Эстонии, в третьем матче победила Грузию, после чего уступила Латвии.

Контрольный матч. Мужчины, U-20

Хельсинки, Финляндия

Финляндия — Украина 77:84 (25:24, 11:11, 16:23, 25:26)