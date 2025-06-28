Сборная Украины по баскетболу U-20 одолела Грузию и одержала третью подряд победу в контрольных матчах

Молодежная сборная Украины по баскетболу одержала победу в своем третьем контрольном матче перед чемпионатом Европы в Дивизионе А. Наша команда U-20 в Риге, Латвия одолела команду Грузии со счетом 80:74.

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Проиграв первую половину, сборная Украины перехватила инициативу во второй части матча и оформила победу. Наша команда выиграла подборы (42-39 общие, 14-9 в нападении) и реализовала больше трехочковых, чем соперник (7 против 4 у грузин при 25% реализации).

Самым результативным в составе сборной Украины стал Артем Романица, который набрал 21 очко, реализовав 3 из 7 трехочковых.

18 очков, 4 передачи и 4 подбора в активе капитана команды разыгрывающего Егора Сушкина. Сушкин продемонстрировал лучший в команде показатель +/- +10.

Также отметим дабл-дабл Даниила Сипала, который к 11 очкам добавил 15 подборов (8 в нападении), а также сделал 2 блок-шота и 2 перехвата.

Напомним, в двух первых контрольных матчах наша команда дважды одолела команду Эстонии. В следующей встрече украинская сборная 2 июля будет противостоять сборной Латвии U-20.

Контрольный матч. Мужчины, U-20

Рига, Латвия

Украина — Грузия 80:74 (19:24, 17:17, 24:16, 20:17)