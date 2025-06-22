Сборная Украины з баскетболу U-20 во второй раз победила Эстонию в контрольном матче

Молодежная сборная Украины одержала победу во втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы U-20 в Дивизионе А. Наша команда в Таллинне победила местную молодежную сборную Эстонии со счетом 69:52.

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Ключевой рывок украинская сборная сделала в заключительной четверти, которую выиграла 23:11.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Лука Лохманчук, который набрал 15 очков, реализовав 3 из 4 трехочковых. 14 очков, 6 передач и 4 подбора у разыгрывающего Егора Сушкина, рейтинг эффективности которого составил 18 баллов. Также отметим 9 очков, 14 подборов и 3 блок-шота Максима Кличко (РЕ 20), 10 очков при 100% реализации бросков с игры и 6 подборов у Десмонда Йяму.

Сборная Украины выиграла оба спарринга против Эстонии и продолжит тренировочный сбор. Следующие контрольные матчи наша молодежная команда сыграет 26 и 27 июня против Израиля.

Контрольный матч. Мужчины U-20

Таллинн, Эстония

Украина — Эстония (12:12, 17:19, 12:15, 11:23)

Украина: Лохманчук 15 + 3 передачи, Сушкин 14 + 6 передач + 4 подбора, Романица 12, Йяму 10 + 6 подборов, Кузнецов 1 + 5 подборов — старт, Кличко 9 + 14 подборов + 4 передачи, Упырь 4, Колаволе 3, Толмачев 1, Бутко 0, Якушев 0, Ситар