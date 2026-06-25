Сборная Украины по баскетболу проиграла Анголе в товарищеском матче

Мужская сборная Украины по баскетболу провела товарищеский матч против сборной Анголы в рамках подготовки к отборочным матчам на ЧМ-2027 против сборных Грузии и Дании.

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Ангольская команда выиграла африканский континентальный чемпионат в 2025 году, а также победила Грузию в недавнем контрольном матче (77:62). С первых минут Айнарс Багатскис выпустил на площадку Дениса Лукашова, Ивана Ткаченко, Святослава Михайлюка, Дмитрия Скапинцева и Андрея Войналовича. И первая четверть прошла довольно ровно: хотя Ангола начала с рывка 6:0, украинским баскетболистам удалось стабилизировать ситуацию. Однако достичь стратегического перелома в первой десятиминутке "желто-синие" так и не смогли — этот игровой период завершился со счётом 22:22.

Равной оказалась и вторая четверть: команды не отрывались друг от друга слишком далеко, однако Святослав Михайлюк только за первую половину матча набрал 22 очка. Сборной Украины удалось выйти вперед перед большим перерывом — 48:45.

Третий игровой период лучше начали именно игроки украинской команды: после удачного броска Ивана Ткаченко с дальней дистанции преимущество наших игроков выросло до 8 очков (56:48), и Ангола была вынуждена взять тайм-аут. Впрочем, подопечные Айнарса Багатскиса вошли в раж и увеличили своё преимущество аж до 17 очков (65:48). Однако соперник сумел оправиться и совершил рывок 10:0 в середине третьей четверти (67:61). И все же перед заключительным игровым отрезком Украина вела в счете 72:64.

Ангола максимально активизировалась в последней четверти и в решающий момент приблизилась к Украине на расстояние одного очка. Впрочем, при счёте 92:91 в пользу "жёлто-синих" африканцы провели атаку, завершившуюся точным броском Дундао с близкого расстояния. На последнюю атаку у команды Айнарса Багатскиса оставалось несколько секунд игрового времени, но ангольские баскетболисты смогли чисто отстоять позицию и заблокировать бросок Дмитрия Скапинцева. Таким образом, окончательный счёт – 93:92 в пользу сборной Анголы.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк — на его счету 22 очка.

Следующий контрольный матч сборная Украины сыграет 28 июня: нашу команду ждет выездная встреча с командой Литвы. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

Контрольный матч

Рига, Xiaomi Arena

Украина – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

Украина: Лукашов 7 + 9 передач, Ткаченко 8 + 3 передачи, Михайлюк 22 + 3 подбора + 3 передачи, Скапинцев 10 + 8 подборов, Войналович 7 – стартовый состав; Бобров 13 + 4 передачи, Кобзистый 8, Ковалев 5, Кличко 4, Шелист 3, Бублик 3, Сушкин 1, Тиртишник 1.