Сборная Украины назвала состав на решающие матчи женского Евробаскета-2025

В феврале женская сборная Украины сыграет заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2025.

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6 февраля в выездной игре наша национальная команда будет противостоять сборной Португалии, а 9 февраля в Риге, Латвия, на площадке Олимпийского центра в номинально домашнем матче в 20:00 сыграет против Северной Македонии.

Поддержать сборную Украины на трибунах в Риге можно, приобретя билет по этой ссылке.

В преддверии заключительных матчей отбора на чемпионат Европы тренерский штаб национальной команды определился с расширенным составом сборной на предстоящие встречи:

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Дарья Дубнюк ("Полония", Польша)

Виктория Балабан ("Нептунас", Литва)

Наталья Цюбик ("Наполи", Италия)

Богдана Лапхан ("Франковск-Прикарпатье", Украина)

Анжелика Ляшко ("Франковск-Прикарпатье", Украина)

Алина Ягупова ("Валенсия", Испания)

Кристина Филевич ("Киев-Баскет", Украина)

Елена Бойко ("Эгади Яхт Гольфобаскет", Италия)

Кристина Кулеша ("Новый Загреб", Хорватия)

Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия)

Татьяна Юркевичус ("Брексия", Италия)

Мириам Уро-Нилле ("Ньон", Швейцария)

Евгения Путра ("Ружомберок", Словакия)

Вероника Любинец ("Локомотив Трутнов", Чехия)

К заключительному игровому окну сборная Украины подходит с одной победой и тремя поражениями. Национальная команда одолела Северную Македонию (98:49), дважды уступила Сербии и один раз – Португалии.

На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

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