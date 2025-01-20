Сборная Украины назвала состав на решающие матчи женского Евробаскета-2025
В феврале женская сборная Украины сыграет заключительные матчи в отборе на чемпионат Европы-2025.
6 февраля в выездной игре наша национальная команда будет противостоять сборной Португалии, а 9 февраля в Риге, Латвия, на площадке Олимпийского центра в номинально домашнем матче в 20:00 сыграет против Северной Македонии.
Поддержать сборную Украины на трибунах в Риге можно, приобретя билет по этой ссылке.
В преддверии заключительных матчей отбора на чемпионат Европы тренерский штаб национальной команды определился с расширенным составом сборной на предстоящие встречи:
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Дарья Дубнюк ("Полония", Польша)
Виктория Балабан ("Нептунас", Литва)
Наталья Цюбик ("Наполи", Италия)
Богдана Лапхан ("Франковск-Прикарпатье", Украина)
Анжелика Ляшко ("Франковск-Прикарпатье", Украина)
Алина Ягупова ("Валенсия", Испания)
Кристина Филевич ("Киев-Баскет", Украина)
Елена Бойко ("Эгади Яхт Гольфобаскет", Италия)
Кристина Кулеша ("Новый Загреб", Хорватия)
Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия)
Татьяна Юркевичус ("Брексия", Италия)
Мириам Уро-Нилле ("Ньон", Швейцария)
Евгения Путра ("Ружомберок", Словакия)
Вероника Любинец ("Локомотив Трутнов", Чехия)
К заключительному игровому окну сборная Украины подходит с одной победой и тремя поражениями. Национальная команда одолела Северную Македонию (98:49), дважды уступила Сербии и один раз – Португалии.
На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.
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