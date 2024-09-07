Сборная Франции по футболу забила самый быстрый гол в истории. Видео

Нападающий ПСЖ Брэдли Барколя стал автором самого быстрого гола в истории национальной сборной Франции. 22-летний игрок в 1-м туре Лиги наций в дивизионе А забил в ворота Италии уже на 13-й секунде матча.

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Итальянцы развели с центра поля и успели сделать несколько передач. Мяч оказался у Джованни Ди Лоренцо, которого запрессинговал Барколя. Француз смог перехватить круглый снаряд убежать от защитников и точным ударом открыть счет.

Барколя дебютировал за сборную Францию на чемпионате Европы-2024, но на Евро забитым голами не отличился. Точный удар в ворота Италии стал его первым забитым мячом в официальных матча.

Stats Foot подтвердило, что этот удар является рекордным для Франции.

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