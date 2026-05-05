Самая красивая спортсменка Украины показала 'тонус' для своего тела и зажгла Instagram. Видео

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, выложила видео со своей разминкой. 28-летняя уроженка Бахмута в столичном легкоатлетическом манеже Киевской городской школой высшего спортивного мастерства выполнила несколько упражнений на различные группы мышц.

Юля сделала наклоны со штангой и блином, повороты и махи с блином, а также наклоны на боковой пресс.

"Тонус для тела в завершение недели", – подписала ролик Левченко.

В комментария поклонники не смогли пройти равнодушной мимо своего кумира, завалив ее восторженными отзывами.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине марта выступление Левченко на чемпионате мира в помещении в польском Торуне вызвало овации трибун. Украинка уверенно прошла дистанцию финала и поднялась на пьедестал, показав лучший результат сезона.

