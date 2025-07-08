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Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко вновь напомнила, почему её называют одной из самых красивых спортсменок страны. На своей странице в Instagram легкоатлетка выложила серию снимков в купальнике, сделанных у живописного озера. Фото вызвали настоящий ажиотаж в соцсетях и собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

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На снимках Юлия позировала в чёрном купальнике и соломенной шляпе — сначала с яркой улыбкой на фоне воды, а затем лёжа на покрывале с узорами. Атлетка подписала пост коротко: "Чудові вихідні", дав понять, что наслаждается летним отдыхом.

Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Пользователи не скупились на комплименты. Олимпийская каратистка Анжелика Терлюга написала: "Яка ти гарна 😍😍😍", а другая подписчица добавила: "Така красуня завжди😍😍 А на другому фото прекрасно все: природа, шляпа Багінського і покривало з оленями🤌🏻😅". Среди комментариев встречались и более поэтичные: "Её улыбка — это не просто красота. Это искра надежды и добра в человеческом обличье".

Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Некоторые отметили и спортивную сторону Юлии. Один из фолловеров написал: "Ты, конечно, красивая. Но мы ждём от тебя не только красоты, но и побед. Удачи!"

Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Левченко во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. 27-летняя уроженка Бахмута стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

А на позапрошлых выходных Юля выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт
Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

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