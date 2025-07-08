Самая красивая легкоатлетка Украины поразила Instagram своей внешностью. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко вновь напомнила, почему её называют одной из самых красивых спортсменок страны. На своей странице в Instagram легкоатлетка выложила серию снимков в купальнике, сделанных у живописного озера. Фото вызвали настоящий ажиотаж в соцсетях и собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Видео дня

На снимках Юлия позировала в чёрном купальнике и соломенной шляпе — сначала с яркой улыбкой на фоне воды, а затем лёжа на покрывале с узорами. Атлетка подписала пост коротко: "Чудові вихідні", дав понять, что наслаждается летним отдыхом.

Пользователи не скупились на комплименты. Олимпийская каратистка Анжелика Терлюга написала: "Яка ти гарна 😍😍😍", а другая подписчица добавила: "Така красуня завжди😍😍 А на другому фото прекрасно все: природа, шляпа Багінського і покривало з оленями🤌🏻😅". Среди комментариев встречались и более поэтичные: "Её улыбка — это не просто красота. Это искра надежды и добра в человеческом обличье".

Некоторые отметили и спортивную сторону Юлии. Один из фолловеров написал: "Ты, конечно, красивая. Но мы ждём от тебя не только красоты, но и побед. Удачи!"

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Левченко во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. 27-летняя уроженка Бахмута стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

А на позапрошлых выходных Юля выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!