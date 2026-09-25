"Да это позор!" Сабо назвал игрока сборной Украины, которого "перестал уважать"

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что полностью разочаровался во вратаре сборной Украины Андрее Лунине. Экс-наставник национальной команды выразил уверенность в том, что футболист сделал своим приоритетом финансовую сторону спорта и по этой причины остается в мадридском "Реале".

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Такое мнение Сабо озвучил в интервью порталу sport-express.ua. Опытный специалист, комментируя слухи о том, что Лунин отказался приезжать в сборную Украины на матчи Лиги наций после требований места в основе, подчеркнул, что вратарь ведет себя непрофессионально.

"Читал, что у нас несколько игроков не приехали – не захотели, как я понимаю. Ну и что, отдохнут от матчей пару недель, видимо, так они для себя решили… Если честно, то это даже не позор, а стыд! Лунина, например, я вообще перестал уважать, потому что понял, что он в "Реале" исключительно ради денег. Сидит себе на скамейке, тренируется, немалую зарплату получает, а если Куртуа травмируется, то еще и сыграет пару матчей. Да это позор – так себя вести для профессионального футболиста!", – сказал Сабо.

Отметим, что Лунина обвиняли в отказе от национальной команды еще во время работы в сборной Украины Сергея Реброва. Однако тогда сам футболист категорически опровергал наличие требований к наставнику отдать ему пост №1.

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