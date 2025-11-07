С формы сборной Украины убрали слоган 'Україна понад усе', который запретил УЕФА. Фотофакт

Сборная Украины по футболу накануне решающих матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года получила новый комплект домашней формы. При этом наша команда столкнулась с нежеланием европейских чиновников утверждать один из важнейших элементов дизайна – слогана "Україна понад усе".

Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о старте продаж экипировке. На фото с сайта магазина организации можно увидеть, что под воротником майки патриотичный клич нанесен.

Однако на сайте производителя, компании Adidas, этой надписи нет на фото аутентичного дизайна. Вместо нее нанесено только название нашей страны.

Остается неизвестным, утвердил ли Европейский футбольный союз (УЕФА) этот элемент экипировки, который в Ньоне посчитали политическим. Важно отметить, что Международная федерация футбола (ФИФА) не возражала против слогана.

Отметим, что накануне УАФ объявила впечатляющий ценник на экипировку. До этого в сети болельщики эмоционально отреагировали на появление рендеров экипировки.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

