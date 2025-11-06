УкраїнськаУКР
Стало известно, сколько тысяч грн стоит для болельщика футболка сборной Украины по футболу

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,0 т.
6 ноября Украинская ассоциация футбола и компания adidas представили новую домашнюю форму национальной сборной. Обновленная экипировка уже появилась в официальных магазинах.

Домашний комплект выполнен в традиционном желтом цвете. Стоимость игровой футболки составляет 4999 гривен, шорты можно приобрести за 1999 гривен, а гетры – за 999 гривен.

Для поклонников, желающих получить точную копию формы, в которой выступают игроки, доступна версия Authentic — её цена достигает 6499 гривен.

Именно в форме нового дизайна украинская сборная выйдет на поле в ближайших матчах отбора к чемпионату мира-2026 против Франции и Исландии.

Кроме того, в УАФ сообщили, что в ближайшее время будет представлена и выездная экипировка, выполненная в синем цвете. Ранее в сети болельщики эмоционально отреагировали на появление рендеров экипировки.

При этом ранее стало известно, что нашей команде запрещали разместить на экипировке патриотичный слоган "Україна понад усе!".

