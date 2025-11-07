УкраїнськаУКР
УЕФА запретил слоган "Україна понад усе". Известно, есть ли он на новой форме сборной: фотофакт

Александр Чеканов
В середине нынешней недели Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый домашний комплект формы национальной сборной. Наш команда сыграет в нем уже в ближайших матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026 с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).

Накануне презентации стало известно, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не соглашался согласовывать один из важнейших элементов дизайна. В частности, чиновники из Ньона назвали политическим слоган "Україна понад усе!", который создатели формы намеревались разместить под воротником майки.

На снимках футболистов в обновленной экипировке невозможно было понять, есть ли эта надпись на футболке. Однако в интернет-магазине УАФ, где можно приобрести реплику формы и аутентичный вариант, четко видно, что клич всех украинцев размещен на форме.

Отметим, что накануне футболки сборной Украины в новом варианте поступили в продажу. УАФ объявила впечатляющий ценник на экипировку. До этого в сети болельщики эмоционально отреагировали на появление рендеров экипировки.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

