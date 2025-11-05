С символикой УНР: сборная Украины представила новую форму, которую запрещали в УЕФА. Фото

Сборная Украины по футболу накануне решающих матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) получила новый домашний комплект формы. При этом ранее стало известно, что нашей команде запрещали разместить на экипировке патриотичный слоган "Україна понад усе!".

Видео дня

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ) информирует, что для "сине-желтых" разработали эксклюзивный дизайн. В его основу лег герб Украинской Народной Республики, созданный Василием Кричевским в 1918 году. Архитектор и художник взял трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие УНР.

"Adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть преемственность украинской культуры через поколения, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа", – объясняется в материале УАФ.

При этом в ассоциации не раскрывают, будет ли под воротом майки расположен клич "Україна понад усе!". Ожидается, что наша команда сыграет в новой форме уже в ближайших поединках. Ранее в сети болельщики эмоционально отреагировали на появление рендеров экипировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!