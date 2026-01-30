Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметился невероятной ложью о достижениях сборной РФ, назвав ее лучшей в истории. Функционер и тренер на полном серьезе выразил уверенность в том, что команда страны-агрессора выиграла больше всех медалей, хотя это не соответствует действительности.

Об этом Ротенберг заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Сын олигарха Бориса Ротенберга, давнего друга кремлевского диктатора Владимира Путина, также добавил, что российская сборная была бы главным претендентом на "золото" Олимпийских игр 2026 года в Милане.

"Конечно, наша сборная всегда фаворит – так было и так будет всю жизнь, потому что мы лучшая сборная в истории мирового хоккея: и по количеству олимпийских медалей, и по количеству медалей чемпионатов мира, и по юношеским Олимпиадам, и по юношеским чемпионатам мира, и по количеству звезд. Это факт, что бы ни говорили наши конкуренты. Они могут рассказывать все что угодно, но факты говорят сами за себя", – сказал Ротенберг.

Отметим, что как по общему количеству медалей чемпионатов мира и ОИ, так и по числу побед на этих турнирах россияне значительно уступают канадцам даже с учетом достижений сборной СССР.

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Ротенберг со словами об истории СССР назвал Новосибирск лучшим, чем Лондон и Париж.

