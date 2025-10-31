Тренер сборной "России-25" по хоккею Роман Ротенберг отметился совершенно невероятным по своей глупости высказыванием о жизни в РФ. В частности, По его словам, один только Новосибирск по всем критериям превосходит такие мировые столицы, как Лондон и Париж.

Об этом Ротенберг заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Сын олигарха Бориса Ротенберга, давнего друга кремлевского диктатора Владимира Путина, объяснил своим слова тем, что в Новосибирске строятся стадионы и "чувствуется история Российской империи, Советского Союза".

"Это один из лучших городов в мире. Он точно лучше, чем Париж и Лондон, которые сейчас ведут борьбу со своими проблемами. Не будем сейчас это обсуждать, но города в России сейчас в целом развиваются. В Новосибирске особая атмосфера. Там чувствуется история города, а еще Российской империи, Советского Союза. Я – счастливый человек. Потому что за последние четыре года облетел всю нашу великую страну. Побывал во всех городах", – сказал Ротенберг в патриотичном угаре.

Ранее он пришел в щенячий восторг из-за дня рождения депутата Государственной думы от Чечни генерала Адама Делимханова, став посмешищем в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил с требованием запретить россиянам показывать Игры в Милане 2026 года.

