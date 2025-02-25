Россию допустили до чемпионата Европы под своим флагом и гимном. Названа федерация, которая сняла санкции с РФ

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате Европы в Испании под флагом и гимнoм. Турнир пройдет в Санта-Сусанне с 30 апреля по 5 мая.

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Решение о снятии ограничений было принято IFBB еще в июле 2024 года. Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду из 200 человек и получила официальное приглашение от международной федерации.

Ранее, в 2023 году, российская сборная отказалась от участия в турнирах в Японии из-за запрета на использование национальных символов, введенного местными властями. В 2025 году чемпионаты мира пройдут в Саудовской Аравии и Китае, где таких ограничений не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля Россию впервые под своим флагом допустили к международному турниру по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл Sudtirol Moonlight Classic, который состоялся в итальянском Сейзер Альм. 28-летний уроженец Брянщины победил в классическом масс-старте на 30 километров.

После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Ранее гимн России был прерван на церемонии награждения в честь победы Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Белграде. 26-летняя москвичка в весовой категории до 48 кг решением судей выиграла у сербской спортсменки Кристины Над Варгу.

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