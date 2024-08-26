Проигрывала 0-5: украинская теннисистка добыла феноменальную победу на US Open-2024 и вышла на Свитолину

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате США US Open-2024. Наша соотечественница в совершенно невероятном поединке одолела француженку Осеан Доден – 6:1, 3:6, 6:1.

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Для выхода во второй круг Калининой понадобилось ровно 100 минут. После легкой победы в стартовой партии уроженка Новой Каховки провалила второй сет, в котором проигрывала 0:5. Однако вернув себе немного уверенности, украинка добила соперницу в заключительном отрезке поединка.

Калинина девять раз подала навылет, реализовала пять из семи брейкпоинтов и выиграла 29 активных розыгрыша. В свой пассив 27-летняя теннисистка записала три двойные и 19 невынужденных ошибок.

Теперь следующей соперницей Ангелины станет вторая ракетка Украины Элина Свитолина, которая с камбэком и травмой обыграла на старте US Open-2024 соперницу из Аргентины. Девушки еще никогда не встречались друг с другом на профессиональном корте.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские теннисистки установили сразу два национальных рекорда на US Open-2024.

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