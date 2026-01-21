Россиян подставили с визами и не пустили на Олимпиаду, флаги РФ под запретом, а атлетов обыщут в аэропорту: что надо знать об ОИ-2026

До старта зимних Олимпийских игр-2026 в Италии остается чуть больше двух недель, поэтому олимпийские лицензии уже почти распределены, а на Апеннинах заканчиваются последние приготовления, которые еще удивят участников соревнований, как например, обыски чемоданов сразу после приземления. Тогда как РФ, которая не имеет права выступить в Милане и Кортине единой командой с национальной символикой, все еще надеется протолкнуть на Игры хотя бы несколько дополнительных "нейтральных" посланцев.

А OBOZ.UA решил собрать несколько олимпийских тем, которые в последнее время вызвали резонанс.

ОБЫСКИ В АЭРОПОРТУ. Итальянцы решили вывести на новый уровень борьбу за чистый спорт, и уже в аэропорту спортсменов будет ждать антидопинговая проверка. То есть, как только атлеты и их команда сходят с самолета, как сразу попадают в руки представителей Международного агентства допинг-тестирования.

По словам организаторов, это делается для того, чтобы перехватить опасные вещества еще до того, как они попадут в олимпийскую деревню. Офицерам даже предоставят право обыскивать личный багаж спортсменов. Сейчас готовится соглашение с Министерством юстиции и таможенной службой Италии, которое позволит провести процедуру вскрытия сумок членов делегаций. Такого в истории Олимпада еще не было.

МОК продвигал РОССИЮ. Где-то за год до ОИ-2026, в феврале 2025-го, Международный олимпийский комитет начал оказывать давление на зимние международные федерации, чтобы они вернули на соревнования спортсменов РФ и РБ под нейтральным флагом. В частности, МОК призвал "амнистировать" атлетов из стран-агрессорок Международный союз биатлонистов и Международную федерацию лыжного спорта. Это подтвердил шведский общественный вещатель SVT, ссылаясь на свои источники.

Призывы о допуске к олимпийской квалификации россиян и белорусов подтвердили биатлонисты, а вот сам МОК комментировать информацию отказался. Но не отказался от легализации спортсменов из страны-террористки, ссылаясь на "успешный опыт" летних Игр в Париже-2024.

Однако некоторые международные федерации решили не терять свое лицо и остались непоколебимыми. Тогда РФ уже ничего не оставалось, как обратилась в Спортивный арбитражный суд, не жалея денег на лучших юристов и, возможно, другие услуги от нужных людей.

И только через Лозаннский суд страна-террористка протолкнула своих "нейтральных" спортсменов в международные соревнования и, соответственно, олимпийскую квалификацию в санном спорте, бобслее и скелетоне и лыжных видах спорта. Единственной неприступной крепостью оказался Международный союз биатлонистов, которой никакими методами не смогли заставить вернуть на соревнования россиян и белорусов.

А в некоторых случаях в борьбе с "нейтральными" посланцами Путина помогла принципиальность других стран. Несмотря на то, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предоставила нейтральный статус девяти спортсменам из РФ, в декабре Латвия не пустила их на свой этап Кубка мира и не позволила набрать необходимые очки для поездки в Милан и Кортину в феврале.

Но россияне еще имеют призрачные надежды и забрасывают запросами IBSF и МОК, чтобы получить так называемое специальное "приглашение" на Олимпиаду-2026 хотя бы для кого-то из своих топов, в частности скелетониста Семенова. "Это как в теннисе есть wild card – специальное приглашение на соревнования. Думаю, они могут это рассмотреть. Но, может, и не могут", – заявлял президент Федерации бобслея России Пегов.

А вот трех российских прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборца Артема Галунина, которым выдали "нейтральный" статус, мы на Олимпиаде-2026 точно не увидим. По информации медиа РФ, спортсмены не получили шенгенских виз и не смогли вылететь на 3D-сканирование в Австрию и сдать на проверку комбинезоны. А без этого их не могут допустить к соревнованиям.

И пока в РФ придумывали какой-то экстренный план, представители страны-агрессора не смогли принять участие в финальном раунде квалификации в китайском Чжанцзякоу 17-18 января.

НИКАКИХ ФЛАГОВ РФ. Но при такой заинтересованности в россиянах в Италии, МОК проявил принципиальность в другом вопросе и запретил запретил использование российских флагов и другой символики РФ среди зрителей во время Игр-2026.

Решение касается тех стран, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом. МОК снова пришлось поднять этот вопрос после Тур де Ски, где среди зрителей был замечен флаг страны-террористки. А "нейтральный" лыжник из Перми Савелий Коростелев в общении с журналистами отметил, как ему было приятно видеть поддержку своих.

ЛАТВИЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ РФ. Интересно, что накануне ОИ-2026 рекомендации по обращению со спортсменами из России и Беларуси получит не только Украина. Свой вариант недавно обнародовала и Латвия, которая рекомендует максимально дистанцироваться от "нейтральных" атлетов во время соревнований.

"На церемониях награждения, насколько это возможно, держитесь на расстоянии от любых контактов со спортсменами этих стран. В частности, насколько это возможно, держитесь на расстоянии и воздерживайтесь от совместных фото или видео, если это не связано с соблюдением обязательных требований, указанных в протоколе соревнований", – говорится в сообщении.

Представителям сборной Латвии также настоятельно советуют воздерживаться от совместного участия в пресс-конференциях и прямых трансляциях с "нейтралами" и не оставлять им никаких комментариев в соцсетях.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 стартует 6 февраля, а большое открытие состоится в Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

