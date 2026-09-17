Россия угодила в новый грандиозный скандал в легкой атлетике

Российский тренер Виктор Чегин систематически нарушает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое пожизненно дисквалифицировало специалиста. Представитель РФ, как и вся сборная страны, был наказан за то, что десятки его воспитанников принимали запрещенные вещества.

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Как информирует портал sports.ru, Чегин продолжает работать в спортшколе в Саранске, хотя не имеет на это права. Более того, тренер применяет насилие в отношении юных спортсменок, о чем рассказала 21-летняя Анастасия Колчина, которая занимается спортивной ходьбой.

По ее словам, Чегин присутствует на тренировках в черных очках, капюшоне, маске – чтобы его не узнавали посторонние. Также он бил своих подопечных плеткой. Интересно, что в саранском легкоатлетическом центре отрицают, что тренера работает со спортсменками, а Колчину обвинили в клевете, хотя ее слова подтверждают еще шесть атлеток.

В 2000-2010-х годах Чегин подготовил олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Однако десятки его воспитанников были дисквалифицированы за допинг, многие лишены наград – в том числе с топ-турниров. Такой масштаб привел к полному отстранению российских легкоатлетов, которое действует по сегодняшний день. При этом РФ признала решение WADA.

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