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Как можно было получить иномарку в СССР бесплатно

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
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Автомобили немецкой марки Trabant были среди призов лотереи солидарности журналистов
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На дорогах СССР полностью доминировали автомобили отечественного производства, но даже во времена "железного занавеса" среди них попадались редкие иномарки. Причем некоторые граждане могли получить иностранный автомобиль, не тратя валюту и не выезжая за границу.

Как выяснил OBOZ.UA, для этого достаточно было выиграть в специальной лотерее. Среди прочих она отличалась очень необычными призами.

Речь идет о так называемой международной лотерее солидарности журналистов. Она считалась одной из самых привлекательных, ведь предлагала не только привычные для советских граждан отечественные автомобили, но и машины иностранного производства.

В списке призов наряду с "Запорожцами", "Москвичами" и "Волгами" можно было получить автомобили из других социалистических стран. Среди них встречались Skoda, Trabant и Wartburg – модели, которые на дорогах Союза были редкостью и вызывали особый интерес.

Важно, что выигрыш нельзя было заменить деньгами. Если человеку везло, он получал именно автомобиль. Впрочем, в те времена это вряд ли было проблемой: собственный автомобиль, особенно иностранный, считался большой удачей и предметом гордости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие автомобили в СССР имели коробку автомат и кто на них ездил.

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