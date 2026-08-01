Как можно было получить иномарку в СССР бесплатно

На дорогах СССР полностью доминировали автомобили отечественного производства, но даже во времена "железного занавеса" среди них попадались редкие иномарки. Причем некоторые граждане могли получить иностранный автомобиль, не тратя валюту и не выезжая за границу.

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Как выяснил OBOZ.UA, для этого достаточно было выиграть в специальной лотерее. Среди прочих она отличалась очень необычными призами.

Речь идет о так называемой международной лотерее солидарности журналистов. Она считалась одной из самых привлекательных, ведь предлагала не только привычные для советских граждан отечественные автомобили, но и машины иностранного производства.

В списке призов наряду с "Запорожцами", "Москвичами" и "Волгами" можно было получить автомобили из других социалистических стран. Среди них встречались Skoda, Trabant и Wartburg – модели, которые на дорогах Союза были редкостью и вызывали особый интерес.

Важно, что выигрыш нельзя было заменить деньгами. Если человеку везло, он получал именно автомобиль. Впрочем, в те времена это вряд ли было проблемой: собственный автомобиль, особенно иностранный, считался большой удачей и предметом гордости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие автомобили в СССР имели коробку автомат и кто на них ездил.

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