Российский спортсмен-фанат Путина совершил гнусный поступок в США и спровоцировал массовую драку. Видео
Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян устроил потасовку после завершения схватки на турнире по вольной борьбе RAF 06 лиги Real American Freestyle, который прошел на арене Mullett Arena в Аризоне. Инцидент произошел на глазах зрителей после объявления судейского решения и привел к массовому конфликту между командами спортсменов.
В поединке против Джорджио Пулласа Царукян одержал победу по очкам со счетом 5:3, однако после финального свистка повалил соперника на ковер, нанес удар кулаком в лицо и добавил коленом.
После этого к конфликту подключились представители команд, и стычка переросла в массовую драку.
29-летний Арман Царукян, у которого кроме российского есть еще и армянский паспорт, занимает вторую позицию в официальном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его рекорд в ММА составляет 23 победы, из них 15 досрочно, при трех поражениях. В последнем поединке в UFC он победил Дэна Хукера.
Ранее спортсмен с восторгом рассказывал о личной встрече с Владимиром Путиным. В интервью "Чемпионату" Царукян сообщил, что первым попросил совместное фото, добавив, что для него "увидеться с таким человеком дорогого стоит" и назвав его "ауру нереальной".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!