Российский чемпион мира по фигурному катанию внезапно завершил карьеру в 25 лет

Знаменитый российский фигурист Денис Ходыкин заявил, что завершает спортивную карьеру. 25-летний москвич вместе с Дарьей Павлюченко является бронзовым призером чемпионата Европы (2020), бронзовым призером чемпионата России (2020) и чемпионом мира среди юниоров (2018) в танцах на льду.

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"Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие. Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно – возраст, травмы", – сказал Ходыкин в интервью sport24.

4 апреля Денис Ходыкин в Instagram объявил о распаде пары с Павлюченко. С 21 июня 2023 года партнершей Ходыкина стала российская фигуристка Таисия Собинина.

Денис является яркой личностью в фигурном катании. Он активно делится с болельщиками событиями своей жизни через социальные сети и участвует в различных проектах, что делает его популярным среди молодых любителей фигурного катания.

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