Российский боксер ногой в голову нокаутировал непобедимого соперника и был пожизненно дисквалифицирован. Видео

Российский боец Идрис Абдурашидов (0-1), который до этого выступал в смешанных единоборствах (ММА) в ONE Championship, завершил карьеру боксера после своего первого поединка в боксе. На шоу Ali Boxing Club в Пхукете (Тайланд), 21-летний Абдурашидов проиграл пожизненной дисквалификацией бой с легковесом Ирана Багхером Фараджи (3-0, 2 КО).

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Фараджи уверенно захватил инициативу в поединке и без шансов перебивал бывшего представителя ММА. В четвертом раунде у россиянина сдали нервы и он ногой в голову вырубил оппонента. Пропустив страшный удар Фараджи без чувств упал лицом в канвас.

Вместо того, чтобы выразить сочувствие сопернику, Идрис с гордостью выложил видео свого поступка в Instagram.

"Вот и дебютировал в профессиональном боксе. И пожизненная дисквалификация. Этот удар ногой я выбросил автоматом!" - подписал ролик российский боец.

После того, как в поклонники бокса завалили Абдурашидова в комментариях гневными комментариями, тот поспешил разметить совместное фото с Фараджи, где написал, что помирился с соперником.

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