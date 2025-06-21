Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском экономическом форуме заявил, что российские спортсмены уже получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта. По его словам, это якобы свидетельствует о подвижках в мировой спортивной политике:

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"По 31 дисциплине международные федерации допуск уже дали, то есть лёд тронулся, что называется", – пафсоно заявил чиновник.

Он также выразил надежду, что новый президент МОК Кирсти Ковентри будет влиять на решения федераций и способствовать возвращению россиян в международный спорт. По словам Чернышенко, "большую работу" в этом направлении ведёт министр спорта Михаил Дегтярёв.

Однако в соцсетях и комментариях под новостями это заявление вызвало резкую и зачастую ироничную реакцию. Пользователи напомнили, что большинство этих допусков действуют давно и исключительно в нейтральном статусе, а реально массового возвращения в крупные виды спорта не произошло.

"В нейтральном статусе можно было три года выступать. Но сперва крутили носом, а теперь выдают это за победу. Лицемеры!" — написал один из комментаторов.

Многие усомнились в значимости упомянутых 31 дисциплины, задаваясь вопросом, где же допуски в действительно популярных видах:

"В шашках, настольном теннисе? А где в лыжах, хоккее, футболе?", "Хоббихорсинг", — ехидно ответили ему в том же обсуждении.

Особое раздражение вызвали попытки чиновников возложить надежды на одного человека в МОК:

"Привыкли, что у вас всё зависит от воли одного. А в МОК – это коллективное решение, не автократия".

Некоторые напомнили, что реальное положение дел остаётся тяжёлым: в зимних видах (биатлон, лыжи, фигурное катание) допусков почти нет, пловцы и гимнасты отстранены от Олимпиады, а заявления о "подвижках" — не более чем попытка выдать желаемое за действительное.

"То есть лед тронулся, что называется" --- Тронулся не лёд, а вы - просрали олимпиаду, пловцов и гимнастов не пустили в Париж, а теперь бойкотируете гимнастические соревнования", - отмечают юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Организаторы нестандартного международного турнира Enhanced Games разрешили россиянам и белорусам выступать под своими флагами. В случае победы для них прозвучит государственный гимн.

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