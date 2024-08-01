Российская чемпионка, сбежавшая из РФ, выиграла 'серебро' Игр-2024 и дала интервью на французском. Видео

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова взяла "серебро" Олимпиады-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем. 24-летняя спортсменка родилась в Асбесте (Свердловская область), но в апреле прошлого года отказалась выступать за РФ и сменила гражданство на французское.

Видео дня

Именно на французском языке Кирпичникова дала флеш-интервью в статусе вице-чемпионке Игр-2024.

"Это невероятно, я просто не верю. Я немного шокирована, и у меня эмоции бьют через край. Я хочу сказать еще раз большое спасибо болельщикам, которые меня поддерживали, это невероятно. Моя мама всегда здесь, на всех соревнованиях. Без неё и моей семьи, и моих друзей, у меня не было бы этого", – заявила экс-россиянка.

Кирпичникова была одним из лидеров сборной РФ по плаванию. Она трижды выигрывала чемпионат Европы-2021 на короткой воде в Казани (400, 800 и 1500 метров вольным стилем). В этом же году на чемпионате Европы в Будапеште дважды выигрывала "серебро" (800 и 1500 метров в/с). Последние четыре года спортсменка тренируется во Франции.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Так недавно четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова решила, что будет соревноваться под флагом Дании. 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!