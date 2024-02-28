Грозит дисквалификация. Поступок Роналду на матче в Саудовской Аравии попал под расследование. Видео

Звездного нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча и оштрафовать за неспортивное поведение за непристойный жест, информирует Al Riyadhiyah. Инцидент случился 25 февраля в гостевом поединке 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Шабаба".

После того, как болельщики хозяев начали скандировать "Месси! Месси!", португалец демонстративно приложил левую руку к уху, а затем присел и, глядя на трибуны, сделал несколько движений правой рукой у своего паха.

На следующий день после случившегося дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование. Как сообщает Goal со ссылкой на Al-Sharq Al-Awsat, в свое оправдание "Аль-Наср" заявил, что видео было создано искусственным интеллектом.

28 февраля капитан сборной Португалии выступил перед дисциплинарным комитетом, объяснив свой поступок..

"Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли", – сказал Роналду.

Отметим, что это не первый раз, когда Криштиану Роналду совершает неоднозначные поступки в ответ на провокации фанатов. 10 февраля Криштиану не выдержал поражения (0:2) от "Аль-Хилаля".

Уходя в подтрибунное помещение после окончания матча португалец поднял шарф команды-соперницы, который ему бросили фанаты, и подтерся им.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года "поступок столетия" Криштиану Роналду на матче азиатской Лиги чемпионов собрал 1 млн просмотров за сутки. В комментариях болельщики устроили шквал восторженных комментариев.

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