Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев не видит ничего плохого в отключении интернета в России и блокировках соцсетей, которые проводятся по приказу диктатора Владимира Путина. 29-летний уроженец Воронежа, в активе которого есть одним матч за национальную сборную, выразил уверенность в том, что жители страны-агрессорки должны "относиться с пониманием" к ситуации.

Об этом Скопинцев заявил в интервью порталу metaratings.ru. Двукратный бронзовый призер первенства РФ добавил, что лично он не испытывает проблем из-за невозможности зайти в интернет на фоне воздушных тревог, а также считает это возможностью для людей общаться вживую.

"Вообще в малой степени беспокоит. Главное, что можно позвонить родителям. Все остальное – это уже следствие той ситуации, которая сейчас складывается. Нужно относиться с пониманием. Наверное, в этом есть своя романтика. Моментами это классно. Раньше же людей радовали смски на Motorola, раскладушки – это было прикольно. Но на то прогресс и нужен, чтобы жизнь ускорялась", – сказал Скопинцев.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал настоящей жестью ситуацию с доступом в интернет в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков цинично заявил о том, что РФ не вторгалась в Украину.

