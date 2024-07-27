Родившаяся в России теннисистка отказалась играть с первой ракеткой Украины и снялась с Олимпиады-2024

Юлия Путинцева (WTA №30) снялась с матча против лучшей теннисистки Украины Марты Костюк (WTA №19) на Олимпиаде-2024 в Париже. В матче первого круга 2-ю ракетку Казахстана заменит представительница Новой Зеландии Лулу Сунь. Поединок должен был начаться в 16:00, но его перенесли из-за дождя.

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У себя в соцсетях казахстанка призналась, что не смогла оправиться от травмы колена, которая была получена полученная во время Wimbldon.

"У меня выявили надрыв мениска, воспаление двух костей – у меня колено до сих пор опухшее, хотя я прохожу регулярные физиотерапии. Колено не готово к тому, чтобы играть. Я прошу прощения как у команды, так и у федерации и у болельщиков. Мне очень тяжело, правда, – сказала Путинцева.

Юлия Путинцева является уроженкой Москвы. В 2012 году спортсменка отказалась от российского гражданства и стала выступать за Казахстан

Отметим, что Марта впервые в своей карьере сыграет на Олимпийских играх. Она должна была выступить на Играх-2020, но снялась с турнира из-за травмы плеча.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марта Костюк выложила у себя в Instagram небольшой фото/видеоотчет о церемонии открытия Олимпиады-2024. 22-летняя киевлянка сняла атмосферу, которая творилась в лодке нашей сборной во время торжественного мероприятия.

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