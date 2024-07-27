Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Первая ракетка Украины Марта Костюк выложила у себя в Instagram небольшой фото/видеоотчет о церемонии открытия Олимпиады-2024. 22-летняя киевлянка сняла атмосферу, которая творилась в лодке нашей сборной во время торжественного мероприятия.

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На видео счастливая Костюк просто светится от переизбытка эмоций. Видно, что даже сильный дождь не смог помешать спортсменам получить удовольствие от праздника во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Париже прошла церемония открытия ХХХІІІ летних Олимпийских игр 2024 года. Впервые в истории это шоу было проведено не на стадионе – организаторы главного спортивного события года решили устроить спектакль на речке Сена.

Украину в Париже представляют 140 спортсменов, которые выступят в 26 дисциплинах. Нашим соотечественникам искусственный интеллект предрекает 13 наград, из которых две будут "золотыми".

Болельщики ждут особых результатов от греко-римской борьбы, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжков в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

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