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Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Первая ракетка Украины Марта Костюк выложила у себя в Instagram небольшой фото/видеоотчет о церемонии открытия Олимпиады-2024. 22-летняя киевлянка сняла атмосферу, которая творилась в лодке нашей сборной во время торжественного мероприятия.

Видео дня

На видео счастливая Костюк просто светится от переизбытка эмоций. Видно, что даже сильный дождь не смог помешать спортсменам получить удовольствие от праздника во Франции. 

Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео
Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео
Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Париже прошла церемония открытия ХХХІІІ летних Олимпийских игр 2024 года. Впервые в истории это шоу было проведено не на стадионе – организаторы главного спортивного события года решили устроить спектакль на речке Сена.

Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Украину в Париже представляют 140 спортсменов, которые выступят в 26 дисциплинах. Нашим соотечественникам искусственный интеллект предрекает 13 наград, из которых две будут "золотыми".

Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

Болельщики ждут особых результатов от греко-римской борьбы, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжков в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

Костюк показала, что творилось в лодке Украины во время парада на открытии ОИ-2024 в Париже. Видео

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