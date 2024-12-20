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Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Елена Павлова
Спорт Oboz
9 минут
1,8 т.
Усика 'разрывали, как куклу': каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

К реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 21 декабря в Эр-Рияде Александр Усик (22-0, 14 КО) подходит в статусе непобедимого чемпиона мира с тремя основными поясами сверхтяжелого веса. Но каким бы одаренным, умным и трудолюбивым ни был украинский боец, и у него хватало тяжелых боев, где даже малейшие ошибки едва не стоили ему титулов и звездных перспектив.

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OBOZ.UA собрал самые сложные бои Александра Усика на профессиональном ринге.

Усик Бриедис

МАЙРИС БРИЕДИС. "Это самые трудные 12 раундов, которые я когда-либо проводил", – сказал Александр Усик после полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с латышом Майрисом Бриедисом. Бой состоялся 27 января 2018 на "Арена Рига". На кону стояли два чемпионских титула – по версиям WBC, принадлежавшему Бриедису, и WBO, который носил Усик.

Усик Бриедис

Поединок против латвийского боксера получился для Александра очень непростым. Как позже писали эксперты, украинец дал вымахаться сопернику в первой половине боя, а во втором устроил ему настоящую порку. В результате поединок завершился раздельным решением судей – дважды 115:113 и 114:114 в пользу украинца.

Усик Бриедис

По словам промоутер Усика Александра Красюка, украинец находился в шаге от первого поражения в профессиональной карьере: "Это было очень близкое решение. Если бы судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья по большинству решений. Поскольку ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. кто победил в 12-м раунде. А победил Бриедис – 2:1.

Усик победил Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

"Мне не понравилось, что он раз пять пропустил удары снизу. Аперкоты Бриедиса. У него это наработанная комбинация. Саша шел на сильную руку Майриса. Это его ошибка. Надо было идти за ногу. Сергей Ватаманюк ему говорил, но, к сожалению. Иногда боксуешь на усталости", – позже анализировал Денис Беринчик.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

ДЕРЕК ЧИСОРА. Переход абсолютного чемпиона крузервейта Усика в супертяжелый вес прошел не идеально. Второй поединок в супертяжах против опытного британца Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая 2020 года, но его перенесли на 31 октября из-за пандемии коронавируса. До боя в Лондоне на "Уэмбли" Александр не боксировал год, и англичанину удалось его хорошо помять.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца
Александр Усик

Чисора с первых минут захватил центр ринга, засыпая украинца градом ударов и пытаясь вырубить своим боковым. Усик стремился больше двигаться, избегая руки соперника и отыскивая варианты для контратаки. С 7 раунда начала ощущаться усталость Дерека, а вот украинец взял на себя роль первого номера и вырвал победу благодаря активности в чемпионских раундах – 117:112, 115:113, 115:113.

Усик – Чисора

"Считаю, что Усик получил то, в чем он нуждался – тяжелый и конкурентный поединок. После стартовых двух раундов он выглядел так, будто уже прошла половина боя. Его разрывали, как куклу. Считаю, что Чисора заработал уважение за этот бой", – оценил промоутер Эдди Хирн Усика, завоевавший титул обязательного претендента по линии WBO и заработал 1,65 млн евро, тогда как британец – 4,4 млн.

Усик – Чисора

"Я год не боксировал. И как казак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Удары? Мой близкий друг примерно так же "мыл по мне", когда мы готовились. Вот так беспощадно избивал меня, поэтому я готов был к этим "бомбам". Я думал о боксе – идти за переднюю руку, думая бить навстречу и заканчивать переднюю", – рассказал Александр.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца
Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

ЭНТОНИ ДЖОШУА. Если в первом поединке с Энтони Джошуа Усик сумел удивить британского чемпиона своими возможностями и тактикой и отобрать у него три основных пояса, то реванш 20 августа 2022 в Джидде дался украинцу значительно тяжелее. К бою в ответ Эй Джей подготовился гораздо лучше.

Энтони Джошуа

Во втором поединке Джошуа был заметно легче и быстрее, хотя все еще проигрывал Усику в работе ног. Александру пришлось очень тяжело в 8-м и особенно 9-м раунде, когда на него обрушилось большое количество силовых ударов.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Однако украинец выдержал в критический момент столкновения и пошел вперед в заключительных раундах, одержав победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113 Усик и 116:112 и сохранив свои пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца
Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Статистика ударов также показала преимущество Усика: 170 против 124 по общему количеству точных попаданий и 131 против 101 – по силовым.

"Вы никогда не планируете, чтобы вас избили в некоторых раундах, но иногда это случается. Восьмой и девятый раунды были решающими, и я увидел это в глазах Энтони: "Я победил тебя". Он так много вложил в борьбу, чтобы получить победу, но я думал, что не могу остановиться в девятом раунде. если я сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, защищающих нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает Украину", – объяснил позже Усик.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

ТАЙСОН ФЬЮРИ. Первый поединок Александра с Тайсоном Фьюри сначала выглядел чем-то желанным, но неосуществимым для Усика, ведь британец, владевший последним престижным поясом в Королевском дивизионе, сначала кричал, что легко расправится с зарвавшимся крузером, а потом всеми способами пытался избежать сути. Чемпион WBC вроде бы получал травмы или находил более интересные занятия.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Дошло до того, что цыганскому королю пригрозили отобрать пояс, ведь украинец стал официальным претендентом на бой. А окончательно убедить лакомого до денег Тайсона смогли организаторы боя из Саудовской Аравии. По информации британских СМИ, только за выход в ринг против Усика Фьюри должен был получить около 101 миллиона долларов, в то время как Александр – порядка 44 миллионов.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Таким образом, объединительный бой в тяжелейшем дивизионе стал реальностью. Но Тайсон поначалу отнесся к нему не очень серьезно. Говорили, что он слишком поздно начал свой лагерь, поэтому, ссылаясь на травму, заставил перенести встречу с 17 февраля на 18 мая. А потом, по мнению многих, британец совершил тактическую ошибку, когда сбросил вес, чтобы успевать за быстрыми ногами украинца.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Во время поединка Фьюри все равно проигрывал в скорости сопернику. А в первый раунд вообще никак не мог приспособиться к Александру и время от времени гримасничал в ответ, мол, покажи, на что ты способен, а потом я сделаю свое дело. Сценарий сменился в четвертом раунде, когда Тайсон решил работать по корпусу оппонента и порой достаточно удачно. В 6-м раунде Фьюри провел аперкоты в корпус и нос Усика. И все трое судей отдали с 5-го по 7-й раунды британцу со счетом 10:9.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

В 8-м раунде Усик вернул себе инициативу и очень точно дважды попал правой, повредив правый глаз Тайсона. В результате чего британец заканчивал трехминутку с окровавленным лицом. Александр продолжил свое наступление после отдыха, проведя серию из 14 ударов и попадая по сопернику левой через его руку. Дошло до того, что британец пошатнулся и облокотился на придержавшие его канаты.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Британские СМИ потом отмечали, что в этот момент показалось, что Цыганский король не стоит на ногах, его глаза были как стеклянные, а рефери имел повод остановить бой, а также: "Фьюри падал и раньше, но мы никогда не видели, чтобы ему было так больно!" Судья в свою очередь зафиксировал нокдаун Тайсона, который стал 8-м в его карьере и успел отсчитать восемь секунд, стоя до того, как раунд закончился, и гонг спас англичанина от нокаута.

Казалось, Тайсон устал и может стать легкой добычей, но тут проявилась его известная выдержка и умение держать удар. Даже пошел в наступление в последнем раунде. Поэтому перед оглашением результатов напряжение в зале было таким, что его фактически можно было почувствовать. Но судьи разделенным решением все-таки отдали победу Усику – 115:112, 113:114 и 114:113.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Усик стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, который объединил все четыре титула: "Отец, ты слышишь меня, мы это сделали! Спасибо очень моей команде, слава Богу. Это большие возможности для меня, для моей страны. Это победа для всех людей, которые поддерживали меня и Украину, украинских военных, украинских матерей, родителей и детей.

Тайсон, конечно, был не согласен со своим проигрышем: "Я считаю, что Усик выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них… Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны, но не совершайте ошибки, я выиграл этот бой. И я вернусь.

Усика "разрывали, как куклу": каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

Ранее OBOZ.UA, что Усик перед боем из Фьюри в Эр-Ридяе встретился с украинскими ветеранами.

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