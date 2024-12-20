Усика 'разрывали, как куклу': каким был нервный бой с Фьюри и самые тяжелые 12 раундов в карьере украинца

К реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 21 декабря в Эр-Рияде Александр Усик (22-0, 14 КО) подходит в статусе непобедимого чемпиона мира с тремя основными поясами сверхтяжелого веса. Но каким бы одаренным, умным и трудолюбивым ни был украинский боец, и у него хватало тяжелых боев, где даже малейшие ошибки едва не стоили ему титулов и звездных перспектив.

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OBOZ.UA собрал самые сложные бои Александра Усика на профессиональном ринге.

МАЙРИС БРИЕДИС. "Это самые трудные 12 раундов, которые я когда-либо проводил", – сказал Александр Усик после полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с латышом Майрисом Бриедисом. Бой состоялся 27 января 2018 на "Арена Рига". На кону стояли два чемпионских титула – по версиям WBC, принадлежавшему Бриедису, и WBO, который носил Усик.

Поединок против латвийского боксера получился для Александра очень непростым. Как позже писали эксперты, украинец дал вымахаться сопернику в первой половине боя, а во втором устроил ему настоящую порку. В результате поединок завершился раздельным решением судей – дважды 115:113 и 114:114 в пользу украинца.

По словам промоутер Усика Александра Красюка, украинец находился в шаге от первого поражения в профессиональной карьере: "Это было очень близкое решение. Если бы судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья по большинству решений. Поскольку ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. кто победил в 12-м раунде. А победил Бриедис – 2:1.

"Мне не понравилось, что он раз пять пропустил удары снизу. Аперкоты Бриедиса. У него это наработанная комбинация. Саша шел на сильную руку Майриса. Это его ошибка. Надо было идти за ногу. Сергей Ватаманюк ему говорил, но, к сожалению. Иногда боксуешь на усталости", – позже анализировал Денис Беринчик.

ДЕРЕК ЧИСОРА. Переход абсолютного чемпиона крузервейта Усика в супертяжелый вес прошел не идеально. Второй поединок в супертяжах против опытного британца Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая 2020 года, но его перенесли на 31 октября из-за пандемии коронавируса. До боя в Лондоне на "Уэмбли" Александр не боксировал год, и англичанину удалось его хорошо помять.

Чисора с первых минут захватил центр ринга, засыпая украинца градом ударов и пытаясь вырубить своим боковым. Усик стремился больше двигаться, избегая руки соперника и отыскивая варианты для контратаки. С 7 раунда начала ощущаться усталость Дерека, а вот украинец взял на себя роль первого номера и вырвал победу благодаря активности в чемпионских раундах – 117:112, 115:113, 115:113.

"Считаю, что Усик получил то, в чем он нуждался – тяжелый и конкурентный поединок. После стартовых двух раундов он выглядел так, будто уже прошла половина боя. Его разрывали, как куклу. Считаю, что Чисора заработал уважение за этот бой", – оценил промоутер Эдди Хирн Усика, завоевавший титул обязательного претендента по линии WBO и заработал 1,65 млн евро, тогда как британец – 4,4 млн.

"Я год не боксировал. И как казак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Удары? Мой близкий друг примерно так же "мыл по мне", когда мы готовились. Вот так беспощадно избивал меня, поэтому я готов был к этим "бомбам". Я думал о боксе – идти за переднюю руку, думая бить навстречу и заканчивать переднюю", – рассказал Александр.

ЭНТОНИ ДЖОШУА. Если в первом поединке с Энтони Джошуа Усик сумел удивить британского чемпиона своими возможностями и тактикой и отобрать у него три основных пояса, то реванш 20 августа 2022 в Джидде дался украинцу значительно тяжелее. К бою в ответ Эй Джей подготовился гораздо лучше.

Во втором поединке Джошуа был заметно легче и быстрее, хотя все еще проигрывал Усику в работе ног. Александру пришлось очень тяжело в 8-м и особенно 9-м раунде, когда на него обрушилось большое количество силовых ударов.

Однако украинец выдержал в критический момент столкновения и пошел вперед в заключительных раундах, одержав победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113 Усик и 116:112 и сохранив свои пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Статистика ударов также показала преимущество Усика: 170 против 124 по общему количеству точных попаданий и 131 против 101 – по силовым.

"Вы никогда не планируете, чтобы вас избили в некоторых раундах, но иногда это случается. Восьмой и девятый раунды были решающими, и я увидел это в глазах Энтони: "Я победил тебя". Он так много вложил в борьбу, чтобы получить победу, но я думал, что не могу остановиться в девятом раунде. если я сейчас упаду, то упадет и дух бойцов, защищающих нашу страну. Я боксировал не для себя, я боксировал для всех, кто защищает Украину", – объяснил позже Усик.

ТАЙСОН ФЬЮРИ. Первый поединок Александра с Тайсоном Фьюри сначала выглядел чем-то желанным, но неосуществимым для Усика, ведь британец, владевший последним престижным поясом в Королевском дивизионе, сначала кричал, что легко расправится с зарвавшимся крузером, а потом всеми способами пытался избежать сути. Чемпион WBC вроде бы получал травмы или находил более интересные занятия.

Дошло до того, что цыганскому королю пригрозили отобрать пояс, ведь украинец стал официальным претендентом на бой. А окончательно убедить лакомого до денег Тайсона смогли организаторы боя из Саудовской Аравии. По информации британских СМИ, только за выход в ринг против Усика Фьюри должен был получить около 101 миллиона долларов, в то время как Александр – порядка 44 миллионов.

Таким образом, объединительный бой в тяжелейшем дивизионе стал реальностью. Но Тайсон поначалу отнесся к нему не очень серьезно. Говорили, что он слишком поздно начал свой лагерь, поэтому, ссылаясь на травму, заставил перенести встречу с 17 февраля на 18 мая. А потом, по мнению многих, британец совершил тактическую ошибку, когда сбросил вес, чтобы успевать за быстрыми ногами украинца.

Во время поединка Фьюри все равно проигрывал в скорости сопернику. А в первый раунд вообще никак не мог приспособиться к Александру и время от времени гримасничал в ответ, мол, покажи, на что ты способен, а потом я сделаю свое дело. Сценарий сменился в четвертом раунде, когда Тайсон решил работать по корпусу оппонента и порой достаточно удачно. В 6-м раунде Фьюри провел аперкоты в корпус и нос Усика. И все трое судей отдали с 5-го по 7-й раунды британцу со счетом 10:9.

В 8-м раунде Усик вернул себе инициативу и очень точно дважды попал правой, повредив правый глаз Тайсона. В результате чего британец заканчивал трехминутку с окровавленным лицом. Александр продолжил свое наступление после отдыха, проведя серию из 14 ударов и попадая по сопернику левой через его руку. Дошло до того, что британец пошатнулся и облокотился на придержавшие его канаты.

Британские СМИ потом отмечали, что в этот момент показалось, что Цыганский король не стоит на ногах, его глаза были как стеклянные, а рефери имел повод остановить бой, а также: "Фьюри падал и раньше, но мы никогда не видели, чтобы ему было так больно!" Судья в свою очередь зафиксировал нокдаун Тайсона, который стал 8-м в его карьере и успел отсчитать восемь секунд, стоя до того, как раунд закончился, и гонг спас англичанина от нокаута.

Казалось, Тайсон устал и может стать легкой добычей, но тут проявилась его известная выдержка и умение держать удар. Даже пошел в наступление в последнем раунде. Поэтому перед оглашением результатов напряжение в зале было таким, что его фактически можно было почувствовать. Но судьи разделенным решением все-таки отдали победу Усику – 115:112, 113:114 и 114:113.

Усик стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе, который объединил все четыре титула: "Отец, ты слышишь меня, мы это сделали! Спасибо очень моей команде, слава Богу. Это большие возможности для меня, для моей страны. Это победа для всех людей, которые поддерживали меня и Украину, украинских военных, украинских матерей, родителей и детей.

Тайсон, конечно, был не согласен со своим проигрышем: "Я считаю, что Усик выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них… Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны, но не совершайте ошибки, я выиграл этот бой. И я вернусь.

Ранее OBOZ.UA, что Усик перед боем из Фьюри в Эр-Ридяе встретился с украинскими ветеранами.

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