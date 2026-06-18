Редкое фото Марии Шараповой в одном купальнике собрало 3 млн просмотров за сутки

Архивная фотография бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой в купальнике стала вирусной в социальной сети X. Всего за сутки публикация набрала более 3,2 млн просмотров и вызвала бурное обсуждение среди пользователей.

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На снимке, сделанном во время одного из мероприятий в годы игровой карьеры россиянки, Шарапова позирует в черном раздельном купальнике. Фото опубликовал аккаунт Hombre Imparable, сопроводив его сравнением внешности спортсменки с современными трендами в индустрии красоты.

Автор поста отметил естественную внешность теннисистки, отсутствие татуировок и косметических изменений, а также заявил, что женщины 1990-х и начала 2000-х годов превосходят нынешнее поколение. Эти слова спровоцировали оживленную дискуссию в комментариях, где пользователи спорили как о стандартах красоты, так и о самой Шараповой.

За первые сутки публикация собрала более 3,2 млн просмотров, тысячи лайков и репостов. Многие комментаторы поддержали мнение автора, другие, напротив, раскритиковали попытку противопоставить разные поколения женщин.

Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, однако остается одной из самых узнаваемых фигур мирового тенниса. Победительница пяти турниров Большого шлема регулярно привлекает внимание поклонников даже спустя годы после ухода из профессионального спорта.

В апреле 39-летняя Шарапова снялась в образе, далёком от роли примерной мамы на утреннем школьном забеге, опубликовав серию фото черном костюме с декольте.

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